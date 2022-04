Jak podaje "The Guardian", Amerykański Instytut Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych (USNI) dokonał przeglądu zdjęć satelitarnych bazy morskiej w porcie w Sewastopolu. Zdaniem instytutu, delfiny trafiły tam w lutym, czyli na początku inwazji Rosji na Ukrainę.

Rosja wykorzystuje szkolone delfiny. Zwierzęta mają chronić okręty

"The Guardian" informuje, że baza morska w Sewastopolu ma dla Rosjan ogromne znaczenie. Zlokalizowana jest na południowym krańcu Krymu, zajętym przez Rosję w 2014 roku.

Według analiz USNI większość znajdujących się tam rosyjskich okrętów jest potencjalnie zagrożona podwodnymi atakami.

Rosja używała wytrenowanych delfinów już wcześniej. Brały udział w wojnie w Syrii

Zdjęcia satelitarne z 2018 roku ujawniły, że Rosja już używała delfinów - w swojej bazie morskiej w Tartus w Syrii, podczas wojny syryjskiej. Jak pisał wówczas HI Sutton (pseudonim, jakim posługiwał się ekspert, prowadzący między innymi bloga "Cover Shores" i regularnie publikujący w "Forbes"), najprawdopodobniej były wykorzystywane do wykrywania min i nurków-sabotażystów. Przypuszczał również, że były szkolone do ich atakowania.

Delfiny rosyjskiego wojska w Syrii.

Rosja używa w wojsku nie tylko delfinów

Delfiny nie są jedynymi zwierzętami, które mogły zostać wyszkolone przez Rosjan. Według informacji brytyjskiego dziennika uważa się, że waleń białucha zauważony u wybrzeży Norwegii w 2019 roku, również był szkolony przez Rosjan. Wówczas rybacy donosili o waleniu noszącym dziwne uprzęże, które mogły być wyposażone w kamery. Informowali również, że zwierzę jest przyjazne i nie boi się człowieka. Gdy weszli do wody, by zdjąć ze zwierzęcia uprząż, którą uważali za śmieci, okazało się, że ma napis, wskazujący na wyprodukowanie w Sankt Petersburgu.

