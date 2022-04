Mariupol jest od 1 marca okupowany przez wojska rosyjskie, które zbombardowały miasto. Po nieustannych atakach powietrznych i artyleryjskich większość budynków została zniszczona. Rosjanie doprowadzili w Mariupolu do katastrofy humanitarnej. Wiadomo, że liczba ofiar wśród mieszkańców jest ogromna, choć trudna obecnie do ustalenia. Nie wiadomo też, ile osób zostało deportowanych do Rosji. Ostatni punkt obrony Mariupola, to huta stali Azovstal, broniona przez batalion Azow. W podziemnym bunkrze pod zakładami uwięzione są setki cywili, pozbawionych jedzenia i wody. Negocjacje z Rosją, by stworzyć dla tych ludzi korytarz humanitarny, nie przynoszą efektu.

REKLAMA

Ukraińskie media podsumowując w czwartek rano najważniejsze informacje dot. wojny w Ukrainie podały: Azovstal się trzyma.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie już uczą dzieci, że Mariupol należy do Rosji

Jak podaje 24tv.ua, na podstawie informacji przekazywanych przez mera Mariupola Petro Andriuszczenki, w zrujnowanym mieście otwarto dwie szkoły. Ilu uczniów do nich uczęszcza - nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że rosyjscy żołnierze zmuszają ukraińskie dzieci do podpisywania zeszytów "Mariupol, obwód rostowski". Rostów to miast na południu Rosji, nad Donem, położone blisko ujścia tej rzeki do Morza Azowskiego.

"Co tu dużo mówić. Wkrótce po zwycięstwie dzieci w Rostowie nad Donem i Taganrogu będą podpisywać zeszyty: 'Taganrog,[…] rejon mariupolski, obwód azowski, Ukraina'" - napisał na Telegramie mer Mariupola.

Zobacz wideo Mariupol - miasto w ruinach

Dodał również, że ogłoszony przez wojsko rosyjskie pseudo mer Mariupola Kostiantyn Iwaszczenko mówił na spotkaniach z mieszkańcami Mariupola, że miasto będzie należało do obwodu rostowskiego w Rosji.

Rosja i Białoruś przygotowują się do ćwiczeń. Są zdjęcia satelitarne

Władimir Putin ostrzega Zachód. Moskwa zapewnia, że ma środki, których nie mają inni

Władimir Putin podczas środowego spotkania z Radą Ustawodawców Rosji mówił, że Moskwa jest w stanie odpowiedzieć "odpowiednimi środkami" na próby ingerowania innych państw w sytuację w Ukrainie - Mamy do tego wszystkie narzędzia, narzędzia, którymi inni nie mogą się pochwalić. Wykorzystamy je, jeśli zajdzie taka potrzeba - powiedział ostrzegł Władimir Putin.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Ukraińcy zniszczyli 475 jednostek amunicji Rosji [WIDEO]

- Jeśli ktoś z zewnątrz ruszy, aby ingerować w obecne wydarzenia, powinien wiedzieć, że stworzy strategiczne zagrożenia dla Rosji, które są dla nas nie do zaakceptowania. Powinien wiedzieć, że nasza reakcja na ataki będzie natychmiastowa - mówił cytowany przez agencję TASS prezydent Rosji na posiedzeniu Rady Ustawodawców.