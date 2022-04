Szefowa MSZ Wielkiej Brytanii o pomocy Ukrainie. "Broń ciężka, czołgi, samoloty. Teraz"

Więcej na temat wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

- Musimy robić wszystko i działać szybciej i mocniej, by wypchnąć Rosję z całej Ukrainy. A to musi być katalizatorem szerszych zmian. Musimy również mieć twarde stanowisko wobec innych zagrożeń, które pojawiają się poza Ukrainą - mówiła w środę szefowa MSZ Wielkiej Brytanii Liz Truss do parlamentarzystów. - Musimy działać teraz - podkreślała, dodając, że wojna w Ukrainie wprowadziła do polityki zmiany i konieczne jest wypracowanie "nowego podejścia".

Szefowa MSZ Wielkiej Brytanii zapowiada "nowe podejście" w polityce międzynarodowej

Truss mówiła o konieczności wsparcia Ukrainy, ale też o niezbędnym przeorganizowani priorytetów w stałej polityce Wielkiej Brytanii. - Nasze nowe podejście opiera się na trzech obszarach: sile militarnej, bezpieczeństwie gospodarczym i głębszych globalnych sojuszach - stwierdziła. Podkreśliła też, że wojna w Ukrainie pokazała siłę zachodniej wspólnoty.

- Trzy lata temu Władimir Putin powiedział, że zachodni liberalizm nie żyje. W zeszłym roku prezydent Xi przekonywał, że Zachód upada. W kwietniu 2022 roku sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Ostatnie miesiące pokazały głęboką odporność ludzkiego ducha i wolnych społeczeństw - mówiła.

Podkreślała też, że wojna, która trwa na wschodzie Europy, nie dotyczy tylko Ukrainy.

- Powiedzmy sobie jasno - jeśli Putinowi się powiedzie, w Europie nastanie nędza i [będzie to miało] straszne konsekwencje na całym świecie. Już nigdy nie będziemy czuć się bezpiecznie - podkreśliła.

Dlatego - wskazywała Truss - niezbędne jest konkretne wsparcie Ukrainy.

- Musimy więc być przygotowani. Musimy podwoić nasze wsparcie dla Ukrainy. I musimy również podążać za jednością, jaką pokazał kryzys. Musimy zrestartować, przebudować i przemodelować nasze podejście - stwierdziła. - Broń ciężka, czołgi, samoloty, musimy głęboko sięgnąć do naszych zapasów, zwiększyć produkcję. Musimy zapewnić [Ukrainie] to wszystko - wymieniała.

Od ataku Rosji Ukraina wielokrotnie zwracała się do Zachodu po ciężkie wsparcie militarne. Państwa europejskie udzielały jednak wsparcia militarnego wyłącznie w zakresie broni lekkiej i defensywnej, w obawie przed zaostrzeniem konfliktu. Przemówienie brytyjskiej ministry dowodzi, że to podejście się zmienia.

- Bądźmy szczerzy. Struktura, która miała gwarantować pokój i dobrobyt, zawiodła Ukrainę - przyznała polityczka.

Jej zdaniem, za odważne działania wspierające Ukrainę w tej chwili, nagrodą będzie "nowa era pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu".