KE nałoży szósty pakiet sankcji na Rosję? Możliwy zakaz importu rosyjskiej ropy

Do czasu nałożenia szóstego pakietu sankcji na Rosję Bruksela będzie prowadzić konsultacje z krajami członkowskimi UE. Wśród propozycji ma być jakaś forma embarga na import rosyjskiej ropy.

O kolejnych sankcjach wobec Rosji rozmawiali w środę ambasadorowie państw Unii Europejskiej. W związku z odcięciem przez Rosję gazu do Polski ambasador przy UE Andrzej Sadoś apelował o natychmiastowe restrykcje i embargo na import wszystkich surowców energetycznych. - Szósty pakiet sankcji pojawi się w odpowiednim czasie, pracujemy nad tym intensywnie - mówiła w środę przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

Jeden z unijnych dyplomatów powiedział brukselskiej korespondentce Polskiego Radia Beacie Płomeckiej, że trwają prace nad zastosowaniem takich mechanizmów, które będą bolesne dla Rosji, ale nie spowodują podniesienia cen na rynkach światowych. - Chodzi o sankcje inteligentne - dodał i wymienił wśród możliwych restrykcji także zakaz sprzedaży różnego rodzaju technologii, których Rosja potrzebuje.

Jeśli zaś chodzi o embargo na import ropy, to po środowej dyskusji ambasadorów wiadomo, że Niemcy, które do tej pory blokowały decyzję w tej sprawie, są gotowe się zgodzić na stopniowe embargo i z okresem przejściowym, ale nie na cła i podatki, co postulowała m.in. Polska.

