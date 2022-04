Kobieta, która przez sześć dni czekała na pomoc, mimo wszystko może mówić o wielkim szczęściu. Gdyby nie jogurty, które znalazła w samochodzie oraz śnieg, dzięki któremu gasiła pragnienie, nie przetrwałaby tylu dni na pustkowiu w Kalifornii w oczekiwaniu na pomoc.



USA. Zjechali z autostrady i utknęli w śniegu

14 kwietnia Sheena Gullett oraz jej przyjaciel Justin Lonich wybrali się na wspólną wycieczkę samochodem. Jak się okazało, para zjechała z autostrady nr 44 na bezdroża, aby dojechać do Little Valley. Po pokonaniu kilku mil utknęli w śniegu, noc spędzili w samochodzie. Kolejnego dnia okazało się, że w pojeździe rozładował się akumulator.

Jak przekazuje przedstawiciel biura szeryfa Hrabstwa Lassen we wpisie na Facebooku: "Postanowili dotrzeć do autostrady na piechotę. Sheena czuła się coraz bardziej zagubiona, od jej butów odpadły podeszwy. W końcu przyjaciele się rozdzielili".

Kobieta wróciła do samochodu, jej przyjaciel poszedł szukać pomocy. Mężczyzna dotarł do autostrady po dwóch dniach, następnie autostopem dojechał do Susanville, gdzie poinformował służby o zaginięciu 52-letniej Sheeny Gullett.

Kalifornia. Dzięki mobilizacji służb kobietę udało się uratować

Mężczyzna nie znał okolicy, którą podróżował wraz z przyjaciółką - utrudniało to poszukiwanie kobiety, w które zaangażowali się zastępcy szeryfa, sierżanci, detektywi i personel Służby Leśnej Stanów Zjednoczonych. California Highway Patrol włączyła po kilku dniach do akcji poszukiwawczej helikopter. Służby odnalazły kobietę po sześciu dniach. "Była pod wpływem silnych emocji, ale w dobrej kondycji fizycznej. Kobietę przebadał personel medyczny. Potem bezpiecznie wróciła do domu" - przekazano w komunikacie prasowym biura szeryfa Hrabstwa Lassen.

