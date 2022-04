Od inwazji Rosji na Ukrainę minęły już dwa miesiące, ale jej efekty są bardzo dalekie od tego, co zakładał sobie Władimir Putin. Kreml, ustami szefa rosyjskiego MSZ Siergieja Ławrowa, grozi więc Zachodowi konfliktem nuklearnym. Więcej niż o samym zagrożeniu mówi to jednak o kondycji kremlowskiej wierchuszki, która robi co może, by zamaskować bijącą po oczach klęskę "operacji specjalnej".

Siergiej Ławrow, Władimir Putin, 2019 r.