Rosyjscy żołnierze tuż obok ciał zamordowanych cywilów. Nagrania z Buczy podważają kłamstwa Kremla

Nagranie, do którego dotarła telewizja CNN, podważa rosyjskie twierdzenia na temat zbrodni na ludności cywilnej w Buczy. Kreml nie przyznaje się do mordowania cywilów, rosyjscy politycy mówią o "ukraińskiej prowokacji". Kolejne dowody wskazują jednak na winę sił Putina. Dziennikarze amerykańskiej stacji potwierdzili autentyczność filmu zarejestrowanego przez drona. Widać na nim rosyjskich żołnierzy i ciała zamordowanych cywilów.