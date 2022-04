Wojna w Ukrainie. Uprowadzona 12-latka wróciła do domu. Miała trafić do sierocińca w Rosji

12-letnia Kira Obedynska, która została wywieziona przez okupantów do Doniecka, wróciła do swoich bliskich. Miała trafić do rosyjskiego sierocińca. W propagandzie Kremla stała się "uratowanym dzieckiem z Ukrainy".

Fot. Rada miejska Mariupola/FB