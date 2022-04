W ostatnich dniach na terenie Naddniestrza doszło do serii wybuchów. Tamtejsze władze mówią o zagrożeniu terrorystycznym. Mychajło Podolak uważa, że incydenty mają na celu zdestabilizowanie sytuacji w tym regionie i stoi za nimi Rosja. Doradca prezydenta Ukrainy ocenił, że "jeśli Ukraina nie wytrzyma i ulegnie Rosji, to jutro wróg stanie u bram Kiszyniowa".

"Ukraina bezdyskusyjnie zagwarantuje strategiczne bezpieczeństwo całego regionu. W tym celu musimy jednak zgodnie współpracować jako zespół" - zapewniał na Twitterze Podolak.

Seria wybuchów w regionie Naddniestrza

W ostatnich dwóch dniach w Naddniestrzu miała miejsce seria wybuchów. Zdaniem ukraińskiego wywiadu były one rosyjską prowokacją, mającą na celu usprawiedliwienie ataku na Ukrainę ze strony tak zwanej Republiki Naddniestrzańskiej.

W poniedziałek w Tyraspolu doszło do wybuchów w budynku ministerstwa bezpieczeństwa pseudopaństwa. We wtorek kolejne dwie eksplozje uszkodziły radiowe maszty nadawcze wykorzystywane do transmisji rosyjskich stacji radiowych.

Rosjanie zbombardowali most przez liman Dniestru

Ukraiński wywiad poinformował, że Rosjanie zbombardowali we wtorek most przez liman Dniestru - zatokę na południu Ukrainy. Most łączył mierzeję z takimi miastami, jak Białogród nad Dniestrem czy Szabo. Obecnie dojazd do tej części obwodu odeskiego możliwy jest tylko przez terytorium Mołdawii. Jak podają ukraińskie służby, rakiety spadły też na zabudowania mieszkalne.

