Guterres spotkał się z Władimirem Putinem. "Tysiące ludzi w Mariupolu potrzebują pomocy"

- Tysiące cywilów pilnie potrzebują ratującej życie pomocy humanitarnej - powiedział w czasie swojej wizyty w Moskwie Antonio Guterres. Zaznaczył także, że ONZ deklaruje "pełną mobilizację swoich zasobów zarówno ludzkich, jak i logistycznych, aby pomóc ratować życie w oblężonym Mariupolu".

REKLAMA

Antonio Guterres w czasie wizyty w stolicy Rosji przekazał, że niepokoją go doniesienia o możliwych zbrodniach wojennych w Ukrainie, które wymagają niezależnego dochodzenia. Zaproponował także utworzenie humanitarnej grupy pomocowej oraz współpracę z Czerwonym Krzyżem w celu pomocy Ukraińcom uwięzionym w zakładach Azowstal w Mariupolu.

Zobacz wideo Zostać czy uciekać? Dylemat mieszkańców wschodniej Ukrainy

Z informacji Reutera wynika, że sekretarz generalny zaznaczył, że chce ograniczyć wpływ wojny w Ukrainie na bezpieczeństwo żywnościowe w innych regionach świata. Guterres zaznaczył, że ONZ jest szczególnie zainteresowane znalezieniem sposobów na stworzenie warunków do efektywnego dialogu oraz warunków do zawieszenia broni.

Więcej najnowszych informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Wcześniej tę wizytę skrytykował prezydent Ukrainy. - To jest po prostu złe, aby najpierw jechać do Rosji, a potem do Ukrainy. W takim porządku nie ma sprawiedliwości i logiki - mówił Wołodymyr Zełenski. Jak tłumaczył, wojna trwa w Ukrainie, na ulicach Moskwy nie leżą ludzkie ciała. - Logiczne byłoby udanie się wpierw do Ukrainy, aby zobaczyć tutejszych ludzi, konsekwencje okupacji - dodał.

Premier przedstawił ministerkę finansów. Czekaliśmy na to od lutego

Trudna sytuacja w Mariupolu. Nie żyje ponad 20 tys. cywilów

Sytuacja w blokowanym przez Rosjan Mariupolu jest bardzo trudna. Mer miasta Wadym Bojczenko poinformował, że w rosyjskich bombardowaniach i ostrzałach zginęło ponad 20 tysięcy cywilów i zostało zniszczone 90 procent infrastruktury miejskiej.

- Tylko 21 marca odnotowaliśmy ponad pięć tysięcy zabitych mieszkańców Mariupola - powiedział Wadym Bojczenko. - Chodzi o osoby starsze, kobiety, dzieci, które były na ulicach w czasie, gdy samoloty wroga lub ciężka broń ostrzeliwały nasze miasto. Potem, gdy zaczęły się walki uliczne i weszły czołgi, trudno było te zbrodnie zarejestrować, W sumie doliczyliśmy się ponad 20 tysięcy mieszkańców którzy niestety zginęli, pozbawieni możliwości ucieczki - dodał mer Mariupola.

Rosja odetnie Polskę od gazu? Złoty stracił w mgnieniu oka

- Przez dwa tygodnie z rzędu byliśmy bombardowani przez wrogie samoloty. Na początku był jeden samolot, potem było ich pięć. Bombardowali, bombardowali i bombardowali nasze miasto. I tak zniszczyli prawie 90 procent krytycznej i ważnej dla nas infrastruktury - poinformował Wadym Bojczenko.

W ciągu ostatniej doby rosyjskie lotnictwo dokonało 35 nalotów na zakłady Azowstal w Mariupolu. Poinformował o tym broniący ich ukraiński batalion "Azow". Jego przedstawiciele twierdzą, że w nalotach ucierpieli ukrywający się w podziemiach zakładów cywile.

Żołnierze próbują wydostać ich spod gruzów i udzielić pomocy medycznej. Kompleks zakładów metalowych Azowstal jest ostatnim punktem ukraińskiej obrony Mariupola. Według ukraińskich mediów, w mieście ciągle jest prawie 120 tysięcy cywilów. Rosjanie utrudniają ich ewakuację.

Kolejny masowy grób pod Mariupolem. "Angażują do pochówków miejscową ludność w zamian za jedzenie"

W poniedziałek białoruski portal opozycyjny NEXTA przekazał, że kolejny masowy grób odkryto na terytorium cmentarza w okupowanym przez Rosjan Starym Krymie ok. 5 km od Mariupola .To już trzecie takie miejsce odnalezione w pobliżu oblężonego miasta.

Pierwsze zdjęcia masowych grobów pojawiły się 24 marca, już po tym, gdy wieś zajęli Rosjanie. Na zdjęciach satelitarnych mają one ok. 60-70 km długości. Na zdjęciu z 24 kwietnia widać nowe rowy, a długość całego obszaru pochówku zwiększyła się do ponad 200 m.

Kolejny masowy grób pod Mariupolem. "Miejscowi są zmuszeni pomagać"

- Wiemy o tych zbiorowych grobach, bo ci faszyści, których ciężko nazwać inaczej, angażują do pochówków miejscową ludność w zamian za jedzenie - powiedział agencji UKRINFORM mer miasta, Wadym Bojczenko. Jak podkreślił, ludzie są zmuszeni, by to robić, bo w mieście panuje katastrofa humanitarna.

Kilka dni temu amerykańska firma Maxar Technologies opublikowała zdjęcia pokazujące cmentarz w Manhuszu, oddalonym o 20 km od Mariupola. Jak podaje Agencja Reutera, w pobliżu nekropolii pod koniec marca pojawił się masowy grób - to cztery sekcje, z których każda ma ok. 85 metrów kwadratowych. Łącznie może spoczywać w nich ponad 200 ciał.