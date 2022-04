Szatan II, wielki postrach Putina? Raczej "uff, nareszcie udało się przetestować"

Przetestowana 20 kwietnia rakieta międzykontynentalna tak naprawdę nie nazywa się Szatan. To nazwa jej poprzedniczki, radzieckiej R-36M Wojewoda, o oznaczeniu NATO SS-18 Satan. Ta testowana obecnie ma rosyjskie oznaczenie RS-28 Sarmat, NATO swojego jeszcze nie nadało. Szatan II brzmi groźniej niż Sarmat, więc tak nowa rakieta została ochrzczona przez część mediów.

Tak naprawdę pocisk Sarmat nie jest czymś, co powinno wywoływać strach. Pomimo buńczucznych wypowiedzi po próbnym odpaleniu. - To zaprawdę wyjątkowa broń, która wzmocni potencjał bojowy naszych sił zbrojnych, wiarygodnie wzmocni bezpieczeństwo Rosji wobec zewnętrznych zagrożeń i da do myślenia tym, którzy zapominając się w szalonej agresywnej retoryce próbują grozić naszej ojczyźnie - stwierdził Władimir Putin.

Terminy mijają i mijają

W rzeczywistości prace nad tym nowym pociskiem są ogromnie opóźnione, a deklaracje o tym kiedy ma trafić do służby, dezaktualizują się raz za razem. Co więcej, Sarmat nie jest żadną przełomową bronią, która w jakikolwiek sposób zmieni jądrową równowagę strachu. To odświeżenie i ulepszenie ciężkiego radzieckiego pocisku międzykontynentalnego, który był w większości dziełem zakładów na terenie współczesnej Ukrainy, co tworzy wiele problemów przy utrzymywaniu w służbie oryginalnych Satanów, oraz tworzeniu ich następcy.

Jak problematyczny jest to proces, widać po przesuwanych raz po razie datach wprowadzenia nowej rakiety do uzbrojenia. Wstępne prace zaczęły się prawdopodobnie około 2009 roku. Dwa lata później oficjalnie przyznano kontrakt na stworzenie pocisku biuru konstrukcyjnemu Makajewa i zaczęły padać pierwsze daty przyjęcia go do służby. Najpierw była mowa o 2016. Potem ta data zaczęła się odsuwać. W 2021 roku zapowiadano najpierw dwa starty, potem jeden, a skończyło się na żadnym. Potem na 2022 rok deklarowano aż pięć odpaleń, czyli duże tempo prac, ale mamy koniec kwietnia a był jeden. To zdecydowanie za mało na gruntowne przetestowanie nowego pocisku, a Kreml deklaruje wprowadzenie go do służby już jesienią...

Tak ostatnie przechwałki Rosjan skomentował amerykański astrofizyk i specjalista skupiający się na rakietach cywilnych, Jonathan McDowell:

Nie zgadzam się z ujęciem, że to próbne odpalenie Sarmata to jakiś sygnał pod adresem NATO. To raczej coś w stylu: "uff, NARESZCIE udało się przetestować tę rakietę, która jest tak bardzo opóźniona w rozwoju." Jeśli to cokolwiek sygnalizuje, to że ich zdolności do opracowywania i rozwijania rakiet mają takie same problemy jak reszta wojska.



Przeprowadzony 20 kwietnia test był dopiero pierwszym symulującym normalny bojowy lot nowej rakiety. Start z kosmodromu Plesieck, pracę wszystkich stopni i trafienie treningowymi głowicami w poligon Kura na Kamczatce. Według oficjalnego komunikatu wszystko poszło zgodnie z planem. Wcześniej, w latach 2017-18 przeprowadzono trzy kolejne testy wyrzucenia pocisku z silosu i uruchomienia silników. Każdy z nich służył do przekonywania o tym jak to wspaniałą bronią będzie Sarmat. Putin w 2018 roku wręcz zaliczał ją do grona nowych rosyjskich superbroni, którymi starał się przestraszyć świat.

Ogrom nie musi znaczyć jakość

Próby straszenia wtedy jak i dzisiaj są jednak puste. Sarmat nie będzie żadną nową jakością. Nie sprawi, że nagle rosyjski arsenał jądrowy będzie o klasę lepszy niż amerykański. Wręcz przeciwnie, są wątpliwości, czy Sarmat nie będzie nieefektywnym pochłaniaczem ogromnych pieniędzy, które można było wydać racjonalniej. Sarmat jest międzykontynentalną rakietą balistyczną najcięższej kategorii. W momencie startu ma ważyć około 200 ton, podczas gdy jedyny amerykański odpowiednik w tej samej kategorii uzbrojenia, Minuteman III, zaledwie 35 ton.

Ten ogrom rakiet Wojewoda i Sarmat jest często z dumą podkreślany przez Rosjan. Przekłada się on na kilka możliwości. Po pierwsze, zdolność do dostarczenia nad cel dużej masy (w anglojęzycznej terminologii throw weight, który w Sarmacie ma się według Rosjan zbliżać do 10 ton, wobec tony w amerykańskim Minuteman III), czyli wielu ciężkich głowic termojądrowych (10-15) oraz wabików zmylających systemy obronne. Po drugie Sarmat ma mieć ogromny zasięg sięgający 18 tysięcy kilometrów (standardem jest bliżej 12 tysięcy), który pozwoli na dotarcie nad cele w USA nad południową hemisferą, a nie tradycyjną trasą ICBM nad Biegunem Północnym. W teorii ma to być sposób na zaskoczenie Amerykanów, których radary wczesnego ostrzegania są skierowane głównie na północ. Po trzecie Sarmat ma mieć potencjał do umieszczenia swojego ładunku na niskiej orbicie szczątkowej, co uczyni z niego tak zwany FOBS, o którym pisaliśmy szerzej w innym tekście. W skrócie chodzi o umieszczenie głowic jądrowych na pewien czas na orbicie i następne skierowanie ich na cele w optymalnym momencie, zaskakując obrońców.

Tak by wyglądał początek końca świata. Strzela rosyjski okręt

Wielkie rozmiary mają jednak też wady. Po pierwsze koszty. Prawdziwej ceny rakiety Sarmat najpewniej nigdy nie poznamy. Na silosach Rosjanie planują oszczędzić, wykorzystując te po Szatanach. Jednak niezależnie od tego ogromne rakiety, do których trzeba od podstaw opracować nowe silniki (te w Szatanach to dzieło obecnie ukraińskiego biura Jużmasz w Dnieprze), zbudować zupełnie nową linię produkcyjną, a które ostatecznie powstaną w niewielkich ilościach (kilkadziesiąt sztuk), na pewno nie będą ekonomiczne. Do tego ze względu na użycie silników na paliwo ciekłe, a nie stałe, będą trudniejsze w utrzymaniu. Po drugie wielkie rakiety, z wielką ilością głowic, oznaczają równie wielkie cele. Arsenały jądrowe mocarstw są w zdecydowanej większości wycelowane w arsenały jądrowe przeciwnika. Na wypadek wojny każdy silos jest celem najwyższego priorytetu. Im jest ich mniej, tym większa szansa na wyeliminowanie istotnej części potencjału przeciwnika udanym uderzeniem wyprzedzającym.

Amerykanie już w latach 60. uznali, że pójdą zupełnie inną drogą niż ZSRR i dzisiaj Rosja. Zamiast rozwijać kilka typów rakiet lądowych różnych wielkości, postawili na standaryzację, prostotę, niezawodność i ilość. Efektem jest seria pocisków Minuteman, które do dzisiaj, po serii modernizacji, w liczbie 450 sztuk czekają w gotowości ukryte w silosach pod preriami na północy USA. Bardziej skomplikowane rakiety z liczniejszymi głowicami Amerykanie ukrywają na atomowych okrętach podwodnych, które uznają za znacznie trudniejsze do zniszczenia. Te pod preriami to raczej magnes na pociski przeciwnika. Mają ściągnąć na ten stosunkowo mało istotny z punktu widzenia przetrwania USA teren jak najwięcej głowic wroga.

Dyskusyjny zysk i odległe terminy

Rosjanie, wzorem ZSRR, mają jednak inną wizję swojego arsenału jądrowego. Element ciężki uznają w nim za konieczny. Teraz stanowi go 46 pocisków Szatan, rozmieszczonych w rejonie miasta Użur (pozycja jednego z silosów na Google Maps - 55.27202213565737, 89.57840370363577 i podziemnego centrum dowodzenia - 55.287363688487474, 89.64561884799006) na Syberii i bazy Dombarowski przy granicy z Kazachstanem. Ma to być gwarant przebicia się przez potencjalne systemy antyrakietowe przeciwnika i zadania mu potężnego ciosu. Choć w praktyce Amerykanie nie mają i nie planują rozwijania takich antyrakiet, które realnie byłyby w stanie strącać Szatany, a w przyszłości Sarmaty i ich liczne głowice.

To jeden z najistotniejszych faktów, które sprawiają, że nowe rosyjskie rakiety mogą być kosztowną przesadą. Mają być gwarancją przełamania amerykańskiej obrony, której tak naprawdę nie ma i nie zanosi się, aby była. Natomiast jak już pojawią się w silosach, to po prostu zastąpią starsze Szatany. Będą mogły przenieść prawdopodobnie po kilka głowic i wabików więcej, ale nie będzie to żaden skok potencjału. Co więcej, nie wiadomo kiedy dokładnie miałoby się to stać. Nawet jeśli na potrzeby propagandowe w tym roku zostanie ogłoszone przyjęcie RS-28 na uzbrojenie, to wyprodukowanie odpowiedniej liczby zajmie wiele lat. Do tego jeszcze dojdzie konieczność zmodyfikowania silosów i stanowisk dowodzenia. Realnie nowe rakiety będą pełnoprawną częścią rosyjskiego arsenału strategicznego pod koniec tej dekady.