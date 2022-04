Zobacz wideo Siemoniak o akcji billboardowej: Jest absurdalna. Nie rozumiem, jak można na coś takiego wpaść

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek we wsi w rejonie Uljanowska nad Wołgą. Jak podaje rosyjska agencja Interfax, sprawca włamał się do przedszkola i zaczął strzelać.

Mężczyzna był uzbrojony w sowiecką strzelbę myśliwską. Śmiertelnie postrzelił dwoje dzieci w wieku 5 i 6 lat, a także przedszkolankę. Po tym miał popełnić samobójstwo.

Motywy napastnika nie są znane.

