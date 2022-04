Niemcy potwierdzają - dostarczą Ukrainie ciężki sprzęt. Na front trafią Gepardy

Zobacz wideo Przedmieścia Mariupola. Nagranie ataku przy pomocy transportera BTR-4 na dwa rosyjskie czołgi. Ukraińcy ostrzelali je z działka kalibru 30 mm

Christine Lambrecht, ministerka obrony Niemiec, poinformowała we wtorek, że dostarczą Ukrainie samobieżne działa przeciwlotnicze Gepard. Polityczka potwierdziła to podczas spotkania w Ramstein, największej bazie sił powietrznych USA w Europie. Amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin zaprosił tam dziś około 40 państw. Ministrowie obrony i inny przedstawiciele rozmawiają o dalszym zbrojeniu Ukrainy.

REKLAMA

Baza wojskowa w okolicach Kaiserslautern jest wciąż głównym punktem przerzutowym sił bojowych US Army w Europie. Przed kilkoma dniami Biały Dom ogłosił dalszą pomoc wojskową dla Ukrainy o wartości 800 milionów dolarów.

Coraz więcej broni dla Ukrainy

Zgoda na dostarczenie Ukrainie ciężkiego sprzętu oznacza diametralną zmianę w postawie Niemiec. Wcześniej kraj przekazywał lekką broń, jak ręczne pociski przeciwlotnicze i przeciwpancerne, ale nie ciężki sprzęt. W ostatnim czasie narastała presja społeczna i polityczna na rząd - szczególnie na kanclerza Olafa Scholza - by pójść o krok dalej w uzbrajaniu Ukrainy.

Możliwe, że otworzy to drogę do przekazania lub sprzedania Ukrainie innych pojazdów. Niemcy mają m.in. czołgi, które mogłyby trafić do ukraińskiej armii.

Obecnie kolejne kraje przekazują Ukrainie ciężkie ubojnie. Jednymi z pierwszych były Czechy, Słowacja i Estonia. USA przekazują teraz m.in. artylerię, Polska - czołgi. Z Australii do Ukrainy trafiły transportery opancerzone, z Francji - haubice samobieżne.

Gepardy dla Ukrainy

Gepard to produkowane w latach 70. niemieckie samobieżne działo przeciwlotnicze. Zbudowane jest na podwoziu czołgu Leopard 1.

Jest wyposażone w radar i dwie armaty przeciwlotnicze o efektywnym zasięgu 5500 metrów. Niemiecka armia posiada blisko 400 sztuk takich pojazdów.