Emmanuel Macron zwyciężył w wyborach prezydenckich we Francji. Swoją główną rywalkę, skrajnie prawicową Marine Le Pen, wyprzedził o 17 pkt. procentowych, zdobywając 58,54 proc. głosów (na Le Pen zagłosowało 41,46 proc. wyborców). Będzie to jego druga kadencja na stanowisku prezydenta Francji.

REKLAMA

Morawiecki ma przekonać Scholza do zwiększenia dostaw broni na Ukrainę

Dziennik "The New York Times", komentując wyniki wyborów, napisał, że sojusznicy Francji w Europie i w Waszyngtonie przyjęli wygraną Macrona z ulgą. Wskazywano na prorosyjską postawę Le Pen i jej nieprzychylność wobec Unii Europejskiej i NATO. "The Wall Street Journal" ocenił, że przed Macronem stoi ogromne wyzwanie zjednoczenia głęboko podzielonej ekonomicznie i pokoleniowo Francji. Z kolei "The Washington Post" stwierdził, iż zdecydowane zwycięstwo Macrona oznacza kontynuację dla Francji i kolejne 5 lat politycznej stabilności dla UE.

Joe Biden pogratulował Macronowi. Ich administracje zapowiadają "szybkie" podjęcie rozmów ws. wojny w Ukrainie

Zadowolenie z wyników wyborów we Francji wyraził prezydent USA Joe Biden, który telefonicznie pogratulował Emmanuelowi Macronowi. Biały Dom podał, że podczas poniedziałkowej rozmowy Biden podkreślił bliskie relacje Stanów Zjednoczonych z Francją, oparte na wspólnych wartościach demokratycznych, powiązaniach gospodarczych i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa.

Ławrow o "ryzyku wojny nuklearnej". "Straszy, bo przeczuwa porażkę"

"Prezydent Biden wyraził gotowość do dalszej ścisłej współpracy z prezydentem Macronem w obliczu naszych wspólnych globalnych priorytetów" - napisano w komunikacie Białego Domu.

Pałac Elizejski poinformował z kolei, iż przywódcy uzgodnili, że "szybko podejmą rozmowy w sprawie wojny w Ukrainie". Postanowili "zintensyfikować dialog dotyczący najważniejszych kwestii globalnych, a zwłaszcza spraw związanych z agresją Rosji na Ukrainę, w tym m.in. bezpieczeństwa żywnościowego" - cytuje Agencja Reutera.

Zobacz wideo Jaka będzie teraz polityka Emmanuela Macrona?

Wcześniej prezydent USA wśród tych priorytetów wymienił nie tylko wspieranie Ukrainy, ale też obronę demokracji oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>