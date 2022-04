Chersoń. Rosjanie dali emerytce paczkę z jedzeniem. W kartonie po mleku była bomba

Rosyjska armia od początku wojny atakuje nie tylko wojska ukraińskie, ale też ludność cywilną. Bombarduje szpitale i miejsca, w których ukrywają się Ukraińcy podczas bombardowań, szkoły oraz budynki mieszkalne. W kilku wyzwolonych wsiach doszło do ludobójstwa. W Buczy, w zbiorowych grobach, wojska ukraińskie odkryły ciała blisko 300 osób.

REKLAMA

Zobacz wideo W jaki sposób sytuacja w Ukrainie wpłynie na nasze dzieci?

Rosjanie umieścili bombę w kartonie po mleku i dali je emerytce

Mieszkańcy Chersonia do niedawna nie przyjmowali niczego od rosyjskich żołnierzy. Jednak - jak donoszą lokalne media - w ogarniętym przez wojnę i okupowanym przez Rosjan mieście brakuje jedzenia, dlatego cywile decydują się czasem wziąć od wroga paczki z żywnością.

Okazuje się, że zamiast jedzenia, w paczkach mogą znaleźć się materiały wybuchowe. Emerytka odkryła prowizoryczną bombę umieszczoną wewnątrz kartonu po mleku.

Przeczytaj więcej informacji z Ukrainy na stronie głównej Gazeta.pl

- Moja emerytowana mama przyniosła pakiet pomocy do domu, chociaż prosiłam, żeby tego nie robić. (...) Co zaskakujące, część żywności z pakietu została wyprodukowana na Ukrainie: zboża, olej, mleko. Podobno rabują nasze sklepy, a potem rozdają żywność jako pomoc humanitarną. Moja mama zobaczyła, że zakrętka w mleku nie jest szczelna, pomyślała, że ktoś już je wypił. (...) Ostrożnie odkręciła i zobaczyła coś w rodzaju nitki, pokazała mi to - powiedział lokalnemu portalowi in.kherson.ua syn emerytki, która znalazła prowizoryczną bombę w kartonie po mleku.

"FT": Rosja ma przygotowywać się do wdrożenia strategii "land-grab"

Wojna w Ukrainie - najnowsze informacje

Trwa 61. doba napaści Rosji na Ukrainę. W poniedziałek ukraiński Sztab Generalny przekazał, że Rosjanie kontynuują działania ofensywne na wschodzie kraju, starając się przejąć pełną kontrolę nad obwodem donieckim i ługańskim, a także zapewnić sobie komunikację lądową między tymi terytoriami i okupowanym Krymem. Na kierunku słobodziańskim rosyjskie wojska prowadzą intensywny ostrzał Charkowa, Karasiwki, Prudianki i Koroboszkina, wykorzystując do tego haubice i baterie rakiet.

Rosja. Seria pożarów w Briańsku: magazyn ropy, skład amunicji

*******

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.