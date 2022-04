W przygotowaniach do parady wezmą udział kierowcy [wojskowych pojazdów - red.] i starsi stopniem członkowie załóg kolumny pojazdów, która ma przejechać podczas głównej parady 9 maja. Uczestnicy wydarzenia będą 25 kwietnia ćwiczyć bez sprzętu wojskowego - przekazał portal interfax.ru.





Rosja. Przygotowania do parady na Dzień Zwycięstwa bez wykorzystania sprzętu wojskowego

Podczas przygotowań, które zostaną przeprowadzone 25 kwietnia, uczestnicy wydarzenia sprawdzą trasy, którymi w Dniu Zwycięstwa będą poruszać się wojskowe pojazdy mechaniczne. Podczas ćwiczeń niektóre ulice w centrum Moskwy będą wyłączone z ruchu. Ćwiczenia z udziałem pojazdów mają się rozpocząć w centrum Moskwy 28 kwietnia i będą trwać do 4 maja. Próba generalna przed główną paradą odbędzie się 7 maja o godz. 10.00 czasu moskiewskiego.

Rosja. W obchodach Dnia Zwycięstwa weźmie udział kilkanaście tysięcy osób

W paradzie, która odbędzie się 9 maja, weźmie udział 11 tys. osób, 131 jednostek sprzętu naziemnego, a także 77 samolotów i śmigłowców - informuje portal interfax.ru.

Wraz z dojściem do władzy Władimira Putina Dzień Zwycięstwa stał się największą uroczystością państwową w Rosji, podczas której armia pokazuje najnowocześniejszy sprzęt wojskowy. Przypomnijmy, wojska rosyjskie planowały zakończyć wojnę w Ukrainie właśnie przed Dniem Zwycięstwa, aby mieć się czym się pochwalić przed narodem. Może to oznaczać, że rosyjska armia, która nie ma dotąd sukcesów w wojnie, którą Kreml rozpętał dwa miesiące temu, będzie intensyfikować działania zbrojne w Ukrainie, aby przed Dniem Zwycięstwa móc ogłosić np. zajęcie Donbasu, bo to tam, na wschodzi Ukrainy, skupia się w ostatnich dniach rosyjski atak.

Znakiem tegorocznego Dnia Zwycięstwa w Rosji ma być symbolika militarystyczna - wstążka gieorgijewska (czyli wstążka św. Jerzego uważana przez Ukraińców za symbol rosyjskiego nacjonalizmu i separatyzmu), czerwona gwiazda i litera Z.

Rosja zmienia strategię. Chce ogłosić zwycięstwo w wojnie w Ukrainie