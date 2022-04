Rosja. Seria pożarów w Briańsku: magazyn ropy, skład amunicji i tory kolejowe. "Pechowe miasto"

W nocy wybuchł pożar w magazynie ropy w Briańsku. Nie wiadomo na razie, co było przyczyną pożaru, według wstępnych informacji nikt nie ucierpiał. Tej samej nocy miało dojść również do uszkodzenia linii kolejowej, którą transportowano sprzęt wojskowy i amunicję do Ukrainy, a także pożaru składu amunicji.

