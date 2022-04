Niespokojnie na granicy Izraela i Libanu. Atak rakietowy, Izrael odpowiedział artylerią

Izraelskie Siły Zbrojne poinformowały w nocy z poniedziałku na wtorek, że ostrzelały miejsce w Libanie, z którego miała zostać wystrzelona rakieta w kierunku Izraela. Libańska rakieta spadła na północy kraju, nie powodując strat ani nie raniąc nikogo.

W reakcji dokonano ostrzału artyleryjskiego, którego celem miało być miejsce wystrzelenia rakiety oraz "infrastruktura". Siły Zbrojne Izraela pokazały nagranie, mające przedstawiać ostrzał.

Izraelska policja w świętym meczecie

Nie ma informacji o tym, kto odpowiada za wystrzelenie rakiety. Oba kraje pozostają we wrogich stosunkach, jednak granica między nimi jest w dużej mierze spokojna. Od czasu do czasu dochodzi do incydentów, jak zestrzelenie drona czy ostrzału.

Jak opisuje Reuters, wzrost napięcia może być związany z ostatnimi wydarzeniami w meczecie Al Aksa w Jerozolimie. Tak uważa m.in. rzecznik prasowy armii izraelskiej, Ran Kochav. Jego zdaniem rakietę mogła wystrzelić jedna z grup palestyńskich działających w Libanie.

W tym miesiącu żydowskie święto Pesach zbiegło się z muzułmańskim okresem postu i modlitwy, Ramadanem. W meczecie Al Aksa, który jest trzecim najświętszym miejscem islamu, doszło do starć z izraelską policją. W wyniku ataków policji rannych zostało co najmniej 57 Palestyńczyków. 21-latek zapadł w śpiączkę i jest w stanie krytycznym.

Izraelska policja mówi, że interweniowała w związku z używaniem petard i fajerwerków przez tłum Palestyńczyków - podaje Reuters. Strona palestyńska zarzuca Izraelowi, że dalej ogranicza możliwości modlitwy i odwiedzania meczetu Al Aksa przez wiernych, a także robi za mało, by egzekwować zakaz żydowskiej modlitwy na ternie kompleksu. Co jakiś czas grupy żydowskie wchodzą na teren meczetu, by się tam modlić - znajduje się on na Wzgórzu Świątynnym, które jest najświętszym miejscem dla wyznawców judaizmu.

