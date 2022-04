Kijów. Sekretarz stanu USA zapowiedział nową pomoc wojskową dla Ukrainy i Europy

Sekretarz stanu USA Antony Blinken i sekretarz obrony USA Lloyd Austin udali się w sobotę do Polski, skąd drogą lądową dotarli do Kijowa. Tam spotkali się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i kluczowymi ukraińskimi ministrami. Informację tę przekazał agencji Reuters wysoki rangą urzędnik Departamentu Stanu. Szczegóły podróży oraz ustalenia dotyczące bezpieczeństwa są jednak tajne.

REKLAMA

Zobacz wideo Co ulegnie zmianie w kwestiach pomocy innym krajom? Ekspert wyjaśnia

Wojna w Ukrainie. Amerykańscy urzędnicy zapowiadają kolejną pomoc finansową dla Ukrainy i państw Euripy

Celem wizyty było przedstawienie wsparcia Zachodu dla Ukrainy. Blinken i Austin zapowiedzieli udzielenie nowego wsparcia finansowego dla Ukrainy w wysokości 322 mln dolarów. Łącznie amerykańska pomoc dla tego kraju miała wzrosnąć do 3,7 mld dolarów. Amerykańscy urzędnicy podkreślali też zmianę w przebiegu konfliktu po tym, jak ukraińskie wojska zostały uzbrojone w broń z Zachodu.

- To będzie stanowić wsparcie dla Ukrainy, zgodnie z jej potrzebami, zwłaszcza w związku z walką w Donbasie. Pomoc pomoże też ukraińskiej armii w przystosowaniu się do używania bardziej zaawansowanych systemów uzbrojenia i systemów obrony przeciwlotniczej - powiedział rozmówca Reutersa z Departamentu Stanu. W poniedziałek szkolenie z obsługi ciężkiej artylerii, która zostanie wysłana do Ukrainy, zakończy ponad 50 ukraińskich żołnierzy.

Ponadto zapowiedziano powrót amerykańskich dyplomatów do Kijowa. W poniedziałek 25 kwietnia Joe Biden ma powołać obecną ambasadorkę USA w Słowacji Bridget Brink na ambasadorkę w Ukrainie. Wcześniej stanowisko ambasadora w Kijowie nie było obsadzone i to aż przez dwa lata. - Nic nie zastąpi spotkania twarzą w twarz, a powrót dyplomacji do Ukrainy ma też oczywiście symboliczne znaczenie - dodaje rozmówca agencji.

Przeczytaj więcej informacji z Ukrainy na stronie głównej Gazeta.pl.

"FT": Rosja ma przygotowywać się do wdrożenia strategii "land-grab"

USA mają przekazać 400 mln dolarów pomocy wojskowej dla 15 krajów Europy oraz Bałkanów

Antony Blinken i Lloyd Austin przyjechali do Kijowa bez dziennikarzy. Władze Stanów Zjednoczonych tłumaczyły tę decyzję kwestiami bezpieczeństwa. Administracja poprosiła też media o to, by nie informowano o wizycie urzędników, dopóki nie opuszczą oni terytorium Ukrainy.

Sekretarz obrony USA uda się teraz do Niemiec, gdzie ma rozmawiać z ministrami obrony 20 państw i sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Spotkanie odbędzie się w amerykańskiej bazie wojskowej w Ramstein. Rozmowy mają dotyczyć potrzeb ukraińskiego wojska. Zgodnie z zapowiedziami, Stany Zjednoczone mają przekazać 400 mln dolarów pomocy wojskowej dla 15 krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Bałkanów - do państw, które czują się zagrożone w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę.

W ostatnim czasie rosyjskie wojsko przegrupowało się i zaatakowało terytoria w południowo-wschodniej części Ukrainy. W poniedziałek rozpoczął się 61. dzień wojny wywołanej przez Rosję.

Ukraińska armia robo-kamikadze szybko rośnie.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.