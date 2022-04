Zbrodnia w Buczy. W ciałach ofiar znaleziono cienkie przedmioty. To amunicja strzałkowa

Lekarze medycyny sądowej przeprowadzili ekspertyzę ciał zabitych mieszkańców Buczy. Z badań wynika, że podczas okupacji tego miasta rosyjskie wojsko użyło fleszetek, czyli małej amunicji strzałkowej używanej między innymi podczas I wojny światowej.

- Znaleźliśmy kilka naprawdę cienkich przedmiotów przypominających gwoździe w ciałach mężczyzn i kobiet - powiedział portalowi The Guardian Władysław Pirowski, ukraiński lekarz medycyny sądowej. - Bardzo trudno jest je znaleźć w ciele, ponieważ są cienkie - dodał.

Według świadków zbrodni w Buczy, pociski te zostały wystrzelone przez rosyjską artylerię na kilka dni przed wycofaniem się wojsk z tego miasta. Mimo tego, że organizacje zajmujące się prawami człowieka od dawna domagają się zakazu używania fleszetek, ta amunicja nie jest zabroniona przez prawo międzynarodowe.

Według Neila Gibsona, eksperta od broni z brytyjskiej agencji Fenix Insight, amunicja miała pochodzić z pocisku artyleryjskiego 122 mm 3Sh1, który był używany przez rosyjską armię.

Fleszetki to spiczaste, stalowe pociski z łopatkowym ogonem. Ich nazwa pochodzi z języka francuskiego i oznacza "małą strzałkę". Były używane jako broń balistyczna podczas I wojny światowej. Zrzucano je przez samoloty do ataku na piechotę. Metalowe strzałki były w stanie przebić hełmy. Nie były powszechnie używane podczas II wojny światowej, ale pojawiły się ponownie podczas wojny w Wietnamie.