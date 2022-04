Emmanuel Macron zdobył w drugiej turze wyborów prezydenckich 58,2 proc. głosów, a jego przeciwniczka Marine Le Pen uzyskała z kolei 41,8 proc. poparcia - podaje wstępne wyniki sondażowe Ipsos. Europejscy politycy spieszą z gratulacjami dla urzędującego prezydenta Francji.

REKLAMA

Zobacz wideo

Europejscy przywódcy gratulują Macronowi

Szef Rady Europejskiej Charles Michel napisał na swoim koncie na Twitterze: "W tych burzliwych czasach potrzebujemy solidnej Europy i Francji całkowicie oddanej bardziej suwerennej i strategicznej Unii" i podkreślił, że "możemy liczyć na Francję przez kolejne pięć lat".

Z kolei przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen napisała, że gratuluje reelekcji i liczy na "kontynuację doskonałej współpracy" oraz że jej zdaniem razem "posuną Francję i Europę do przodu".

Więcej informacji ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Premier Belgii Alexander De Croo opublikował pismo gratulacyjne, w którym zaznaczył, że "w tę niedzielę Francuzi dokonali mocnego wyboru. Postawili na pewniki i wartości Oświecenia", a także dodał, że "potrzebujemy silnej i zjednoczonej Europy".

Premier Czech Petr Fiala również dołączył się do gratulacji:

Gratuluję Emmanuelowi Macronowi drugiej kadencji na stanowisku. Francja jest dla nas ważnym partnerem, a nasza prezydencja w Radzie Unii Europejskiej będzie bezpośrednią kontynuacją francuskiej.

Reelekcji pogratulowała tez prezydent Słowacji Zuzana Czaputova, a premier w jej rządzie Eduard Heger napisał, że "Populizm i destrukcja zostały pokonane. Jest to odpowiedzialny wybór i doskonała wiadomość dla Europy". Szef słowackiej dyplomacji Ivan Korczok skomentował, że wybór Macrona świadczy o tym, że francuscy wyborcy widzą przyszłość swojego kraju w Europie i oczekują dużego zaangażowania Francji na arenie międzynarodowej.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Premier Królestwa Niderlandów Mark Rutte poza zwyczajowymi gratulacjami nadmienił także, że oczekuje kontynuacji "szerokiej i konstruktywnej współpracy w ramach UE i NATO oraz dalszego zacieśniania doskonałych stosunków" w relacjach obu państw.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz napisał z kolei na Twitterze, że zwycięstwo prezydenta Macrona to wotum zaufania dla Europy. "Cieszę się, że będziemy kontynuować naszą dobrą współpracę" - dodał.

Premier Włoch Mario Draghi stwierdził, że wygrana Emmanuela Macrona to wspaniała wiadomość dla całej Europy. Zapewnił jednocześnie, że Francja i Włochy będą współpracować z partnerami, aby zbudować silniejszą i bardziej sprawiedliwą Europę, która będzie w stanie sprostać wielkim wyzwaniom naszych czasów, począwszy od wojny na Ukrainie. "Jesteśmy gotowi do natychmiastowej współpracy z ambicją i determinacją, aby służyć naszym krajom i wszystkim obywatelom Europy" - dodał.

Tusk gratuluje, Duda i Morawiecki wymownie milczą

Emmanuelowi Macronowi pogratulował także były przewodniczący Rady Europejskiej, a także szef Europejskiej Partii Ludowej i przewodniczący Platformy Obywatelskiej, Donald Tusk:

Dzięki Twojej wygranej będzie więcej Europy w Europie. I mniej Rosji. A już niedługo nadejdzie taki dzień, że będziemy mieli Paryż w Warszawie

- napisał po polsku.

Tymczasem na twitterowym profilu prezydenta Andrzeja Dudy ostatni wpis pojawił się 19 kwietnia. Wygranej Emmanuelowi Macronowi nie pogratulował także premier Mateusz Morawiecki, który o godzinie 21 zamieścił po prostu filmik z podsumowaniem wydarzeń z minionego tygodnia - "Kolejny ważny tydzień działań dla Polski za nami. Czas na następne wyzwania!".

Przypomnijmy, że Emmanuel Macron na początku kwietnia w wywiadzie dla francuskiego dziennika "Le Parisien" powiedział, że "Mateusz Morawiecki jest skrajnie prawicowym antysemitą, który wyklucza osoby LGBT". Po tej wypowiedzi polski minister spraw zagranicznych wezwał do siebie ambasadora Francji, by ten złożył w tej sprawie wyjaśnienia.

Z kolei premier Polski krytycznie wyraził się o postawie prezydenta Francji wobec Władimira Putina: "Panie prezydencie Macron, ile razy negocjował pan z Putinem? Co pan osiągnął? Czy powstrzymał pan którekolwiek z działań? Ze zbrodniarzami się nie negocjuje, zbrodniarzy trzeba zwalczać. Z Hitlerem nikt nie negocjował. Negocjowalibyście ze Stalinem? Negocjowalibyście z Pol Potem? Dość tej gry na zwłokę". Morawiecki spotykał się też z konkurentką Macrona, Marine Le Pen, co zdaniem prezydenta Francji było ingerencją we francuską kampanią wyborczą i miało wesprzeć pozycję jego przeciwniczki.

Macron odpowiada na zarzuty Morawieckiego ws. rozmów z Putinem