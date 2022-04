Według wstępnych wyników Emmanuel Macron został wybrany prezydentem Francji na drugą kadencję. II tura wyborów odbyła się w niedzielę 24 marca. Prezydent Francji skomentował już wstępne wyniki.

Wybory prezydenckie we Francji. Macron o zwycięstwie:

- Mamy wiele do zrobienia. Wojna w Ukrainie trwa, przypomina nam, że przechodzimy przez tragiczne czasy, kiedy Francja ma obowiązek wyrażać swój głos, nazywać jasno swoje wybory i budować swoją siłę we wszystkich dziedzinach. I będziemy to robić

- zapewniał Macron.

- Będziemy musieli również zachować ważność i szacunek, dlatego że nasz kraj jest ulepiony z wielu wątpliwości, podziałów, więc musimy być silni, ale nikt nie zostanie pozostawiony na boku drogi. Musimy razem dążyć do tej jedności, w której wszyscy będziemy mogli żyć bardziej szczęśliwie i podejmować wyzwania, które stają przed nami. To na pewno nie będą spokojne lata, będą historyczne i wspólnie napiszemy tę historię dla przyszłych pokoleń

- mówił.

- Drodzy współobywatele, z ambicją i wielkodusznością dla naszego kraju, nas wszystkich, chciałbym móc u waszego boku rozpocząć te pięć kolejnych lat. Ta nowa era nie będzie ciągłością w stosunku do poprzedniej prezydentury, ale będzie wspólnym wynajdowaniem nowej metody na pięć lepszych lat w służbie naszemu krajowi, młodzieży. Każdy z nas będzie miał swoją część odpowiedzialności, swoje zaangażowanie, bo każde z nas liczy się bardziej niż jednostka. To, co robi, składa się na francuski naród - podkreślał Macron. - Niech żyje republika i niech żyje Francja - zakończył.

Francja. Emmanuel Macron wygrywa drugą turę wyborów prezydenckich

Urzędujący prezydent Emmanuel Macron wygrał drugą turę wyborów prezydenckich we Francji. Wstępne wyniki, opublikowane po zamknięciu lokali wyborczych, wskazują, że kandydat popierany przez liberalną partię En Marche uzyskał 58,2 proc. głosów, wyprzedzając liderkę skrajnie prawicowej partii Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen, o 16 punktów proc. Macron będzie pełnił urząd prezydenta Francji do 2027 roku.

Frekwencja w dzisiejszym głosowaniu wyniosła około 72 proc. Jest to drugi najgorszy wynik w historii bezpośrednich wyborów prezydenckich we Francji. Niższą frekwencję odnotowano tylko w 1969 roku.

