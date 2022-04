Macron prezydentem po raz drugi. Wyniki wyborów we Francji. Specjalny program Gazeta.pl

Do głosowania w wyborach uprawnionych jest ponad 48 mln Francuzów. Głosowanie w II turze wyborów prezydenckich rozpoczęło się o 8, lokale wyborcze zamknięte zostaną o 20. Wtedy też do wiadomości podane zostały wstępne wyniki. Sondaże nie kłamały - wygrał urzędujący prezydent Emmanuel Macron. W pierwszej turze zdobył najwięcej głosów, a ostatni sondaż przed drugim, decydującym starciem wskazywał, że polityk utrzyma się przy władzy i zostanie w Pałacu Elizejskim.

Francja wybrała nowego prezydenta

Rezydujący we Francji Łukasz Maślanka - analityk PISM ds. Francji - w rozmowie z Łukaszem Rogojszem dokładnie wyjaśni kulisy i wagę drugiej tury wyborów prezydenckich. Nie jest tajemnicą, że Marie Le Pen otwarcie wyrażała poparcie dla Władimira Putina.

Co ciekawe, francuskie ministerstwo spraw wewnętrznych poinformowało, że na godzinę 17:00 frekwencja w drugiej turze wyniosła 63,2 procent. Według sondażu przeprowadzonego przez pracownię Ipsos dla dziennika Le Parisien ostateczna frekwencja wyniesie 72 procent. To o dwa punkty procentowe mniej niż w poprzednich wyborach. Byłby to drugi najniższy wynik w historii bezpośrednich wyborów prezydenckich we Francji. Frekwencja osiągnęła rekordowo niski poziom w 1969 roku, gdy zagłosowało nieco ponad 68 procent obywateli.

Wybory prezydenckie we Francji. Emmanuel Macron zwycięża

Emmanuel Riviere, dyrektor międzynarodowy w instytucie Kantar Public, w rozmowie z Polskim Radiem zauważył, że w ciągu minionych dni prezydent zwiększył swoją przewagę nad rywalką z 53 do 57 proc. - Jeżeli spojrzymy na historię sondaży we Francji przeprowadzonych między dwiema turami, nigdy nie zdarzyło się, by kandydat z ponad 55-procentowym wynikiem w sondażach ostatecznie został pokonany przez rywala - stwierdził.