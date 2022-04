Wybory we Francji. Frekwencja zaskakuje. Tak źle nie było od dekad

Z danych MSW wynika, że do tej pory najwięcej wyborców głosowało na południu i na wschodzie Francji, w departamentach Aveyron, Dordogne i Landes. Najniższą frekwencję odnotowano w Paryżu i w podparyskim departamencie Seine-Saint-Denis oraz na Korsyce.

Według sondażu przeprowadzonego przez pracownię Ipsos dla dziennika Le Parisien ostateczna frekwencja wyniesie 72 procent. To o dwa punkty procentowe mniej niż w poprzednich wyborach. Byłby to drugi najniższy wynik w historii bezpośrednich wyborów prezydenckich we Francji. Frekwencja osiągnęła rekordowo niski poziom w 1969 roku, gdy zagłosowało nieco ponad 68 procent obywateli.

Francuzi mogą głosować na przyszłego prezydenta Republiki do 20.00. O tej godzinie mają zostać podane pierwsze sondażowe wyniki.

II tura wyborów we Francji. Emmanuel Macron zwiększył przewagę

Emmanuel Riviere, dyrektor międzynarodowy w instytucie Kantar Public, powiedział w rozmowie z Polskim Radiem, że w ostatnich dniach kampanii Emmanuel Macron zwiększył przewagę nad Marine Le Pen z 53 do 57 proc.

- Jeżeli spojrzymy na historię sondaży we Francji przeprowadzonych między dwiema turami, nigdy nie zdarzyło się, by kandydat z ponad 55-procentowym wynikiem w sondażach ostatecznie został pokonany przez rywala - stwierdził Emmanuel Riviere.

Dyrektor Kantar Public wskazał również, że w drugiej turze frekwencja będzie podobna do tej z pierwszej tury - w granicach 74 procent. "Co ciekawe, około 45 procent osób, które wstrzymały się od głosu w pierwszej turze, deklaruje, że zagłosuje w drugiej" - zauważył ekspert.

Podsumowując finisz kampanii prezydenckiej, dyrektor Kantar Public stwierdził, że obaj kandydaci starali się złagodzić swój wizerunek. "Emmanuel Macron obrał strategię zbliżenia się do ludzi, spotykając się z wyborcami w terenie. Ale nie przyniosło to wielkich efektów. Marine Le Pen pozostaje w tym lepsza, i jest uważana za kandydatkę bliższą ludziom. Z kolei ona wybrała strategię zmiękczenia. Było to szczególnie widoczne podczas debaty telewizyjnej - do tego stopnia, że wydawała się przygaszona" - skomentował ekspert.