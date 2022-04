W pierwszej turze wyborów, które odbyły się w poniedziałek 11 kwietnia br., największą liczbę głosów również uzyskał Emmanuel Macron. Zagłosowało na niego wówczas 27,8 proc. wyborców. Od tego czasu umacniał swoją pozycję, o czym świadczyły kolejne sondaże. Ostatnie badanie przed drugim, decydującym starciem wskazało, że polityk utrzyma się przy władzy i zostanie w Pałacu Elizejskim.

Wybory we Francji. Frekwencja zaskakuje. Tak źle nie było od dekad

Emmanuel Macron ponownie wybrany na prezydenta Francji

Według wstępnych wyników w niedzielę 24 kwietnia Francuzi wybrali Emmanuela Macrona na II kadencję prezydencką. Pierwsze szacunki podają bowiem, że uzyskał on 58,2 proc. Mimo że ostatnie sondaże wskazywały na dość znaczną przewagę właśnie Macrona, wynik Marie Le Pen jest znaczący - według szacunków Ipsos-Sopra Steria uzyskała ona 41,8 proc. głosów. Podczas pierwszej tury skrajna prawica zdobyła natomiast najwięcej głosów w historii.

Emmanuel Macron jest czwartym prezydentem w historii Piątej Republiki, któremu udało się wywalczyć reelekcję. Ostatni raz uczynił to prezydent Jacques Chirac w 2002 roku.

W swoim programie szef państwa proponował podwyższenie wieku emerytalnego z 62 do 65 lat oraz reformę sądownictwa i szkolnictwa. Macron obiecał też budowę reaktorów nuklearnych i rozwój odnawialnych źródeł energii. W kwestiach międzynarodowych szef państwa opowiedział się za wzmocnieniem sojuszu z Niemcami i dalszym wspieraniem Ukrainy.

Emmanuel Macron prezydentem Francji. Z "kuźni elit" do Pałacu Elizejskiego

Wybory prezydenckie we Francji z fatalną frekwencją

Tegoroczne wybory we Francji cieszyły się jedną z najgorszych frekwencji w historii. Z danych exit poll wynika, że wyniosła ona 72 procent. To o dwa punkty procentowe mniej niż w poprzednich wyborach. To również drugi najniższy wynik w historii bezpośrednich wyborów prezydenckich we Francji. Gorzej było tylko w 1969 roku, gdy w wyborach zagłosowało ponad 68 procent obywateli.