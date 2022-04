Francja. Polski ksiądz został zaatakowany przez nożownika w Nicei

Do zdarzenia doszło w niedzielę 24 kwietnia około godziny 10 rano w kościele Saint-Pierre d’Arene znajdującym się w centrum Nicei, na południu Francji. Według zeznań świadków, uzbrojony w nóż mężczyzna wszedł do świątyni kilka minut przed początkiem mszy świętej. Napastnik rzucił się na księdza i zadał mu kilka ciosów. Zranił również zakonnicę. Kilka chwil później został zatrzymany przez policję.

Francja. Polski ksiądz ugodzony nożem ok. 20 razy

Życie ofiar nie jest zagrożone - poinformowali lekarze, co potwierdził na Twitterze minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin. Polityk podziękował również za szybką reakcję organów ścigania.

Ofiarą ataku jest polski ksiądz Krzysztof Rudziński pracujący od wielu lat w nicejskiej diecezji. 57-letni duchowny trafił do szpitala z ranami klatki piersiowej i nogi. Napastnik ugodził go nożem ok. 20 razy - podaje Le Figaro. 72-letnia siostra zakonna Marie-Claude została lekko ranna w rękę.

Swojego przejęcia sytuacją nie kryje burmistrz miasta oraz członek konstytuanty (zgromadzenie ustawodawcze, którego zadaniem jest uchwalenie konstytucji) Eric Ciotti. "Udało mi się porozmawiać przez kilka chwil z ojcem przed jego wyjazdem do szpitala. Ogromne emocje" - napisał w mediach społecznościowych.

Sprawcą jest 31-letni mężczyzna

Sprawcą ataku jest 31-letni mieszkaniec Nicei, Kevin R. Według źródeł policyjnych, cierpi na zaburzenia psychiczne i wiele razy przebywał w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Napasrnik miał powiedzieć, że w dniu wyborów chce "zabić Macrona". W sprawie trwa śledztwo. Funkcjonariusze na razie wykluczyli przestępstwo o charakterze terrorystycznym.

