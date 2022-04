Schroeder twierdzi, że Putin "jest zainteresowany zakończeniem wojny". "Kilka punktów trzeba wyjaśnić"

Dziennikarze "New York Times" spotkali się z byłym kanclerzem Niemiec w jego rodzinnym Hanowerze. Gerhard Schroeder był pytany o sytuację w Ukrainie, która od dwóch miesięcy walczy z rosyjską agresją. Odnosząc się do zbrodni w Buczy, Schroeder powiedział, że "to wymaga śledztwa".

REKLAMA

Zobacz wideo Kowal: Niemcy są naszym sojusznikiem i w tych sprawach trzeba ich cisnąć jak sojusznika

Gerhard Schroeder: Putin jest zainteresowany zakończeniem wojny

Dodał, że nie sądzi, by rozkazy dotyczące zbrodni w podkijowskim mieście wydał Putin, a władze niższego szczebla. - Uważam, że ta wojna była błędem, zawsze tak uważałem - powiedział. - Teraz musimy doprowadzić do pokoju najszybciej, jak to możliwe - dodał.

W marcu były kanclerz Niemiec spotkał się w Moskwie z Władimirem Putinem. Według informacji portalu Politico politycy rozmawiali na temat wojny na Ukrainie. Teraz "NYT" podaje, że spotkał się tam także z oligarchą Romanem Abramowiczem i doradcą Putina Władimirem Medińskim. Obaj uczestniczyli w negocjacjach ze stroną ukraińską.

Schroeder poleciał do Moskwy, aby rozmawiać z Putinem o wojnie w Ukrainie

- Mogę powiedzieć, że Putin jest zainteresowany zakończeniem wojny. Ale to nie jest takie proste. Jest kilka punktów, które trzeba wyjaśnić - powiedział Schroeder.

Były kanclerz i szef rady nadzorczej Rosnieftu stwierdził, że "nie można na dłuższą metę izolować takiego kraju jak Rosja, ani politycznie, ani ekonomicznie". - Niemiecki przemysł potrzebuje surowców, które ma Rosja. To nie tylko ropa i gaz, ale także rzadkie metale ziem rzadkich. To są surowce, których nie można prosto zastąpić - stwierdził.

Schroeder i interesy w Rosji

Gerhard Schroeder pełni obecnie funkcję szefa rady nadzorczej moskiewskiego koncernu Rosnieft. W przyszłości miałby też piastować stanowiska kierownicze w Gazpromie. W związku z bliskimi kontaktami z Putinem od byłego kanclerza odwrócili się jego najbliżsi współpracownicy, w tym wieloletni kierownik jego biura w Berlinie.

Na początku marca klub piłkarski Borussia Dortmund zawiesił członkostwo byłego kanclerza Niemiec. Była to reakcja władz klubu na niesłabnącą sympatię polityka SPD do Władimira Putina. Mimo ataku Rosji na Ukrainę Schroeder oświadczył, że nie chce się żegnać z rosyjskim biznesem.

"Mariupol zniszczony w 90 procentach". Pułk Azow pokazał nowe zdjęcia