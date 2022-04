Z danych francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wynika, że frekwencja wyborcza na godzinę 12.00 jest o jeden punkt procentowy wyższa niż w pierwszej turze. Natomiast podczas poprzednich wyborów prezydenckich w 2017 roku frekwencja w południe wyniosła 28,2 proc.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto wygra wybory we Francji? Arłukowicz: Mam nadzieję, że Macron

Do niedzielnego południa najwyższą frekwencję odnotowano w departamentach Gers, Jura i Ain. Najmniej wyborców głosowało w Paryżu i w podparyskich departamentach Val-d'Oise i Seine-Saint-Denis.

Głosowanie rozpoczęło się o 8.00. Jest do niego uprawnionych ponad 48 milionów Francuzów. Lokale wyborcze będą otwarte do 20.00. O tej godzinie zostaną ogłoszone wstępne wyniki głosowania. Według sondaży faworytem drugiej tury jest urzędujący prezydent Emmanuel Macron.

Pogoda. Do Polski zbliża się cyklon. Możliwe burze z gradem

II tura wyborów we Francji. Emmanuel Macron zwiększył przewagę

Emmanuel Riviere, dyrektor międzynarodowy w instytucie Kantar Public, powiedział w rozmowie z Polskim Radiem, że w ostatnich dniach kampanii Emmanuel Macron zwiększył przewagę nad Marine Le Pen z 53 do 57 proc.

- Jeżeli spojrzymy na historię sondaży we Francji przeprowadzonych między dwiema turami, nigdy nie zdarzyło się, by kandydat z ponad 55-procentowym wynikiem w sondażach ostatecznie został pokonany przez rywala - stwierdził Emmanuel Riviere.

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl

Dyrektor Kantar Public wskazał również, że w drugiej turze frekwencja będzie podobna do tej z pierwszej tury - w granicach 74 procent. "Co ciekawe, około 45 procent osób, które wstrzymały się od głosu w pierwszej turze, deklaruje, że zagłosuje w drugiej" - zauważył ekspert.

Podsumowując finisz kampanii prezydenckiej, dyrektor Kantar Public stwierdził, że obaj kandydaci starali się złagodzić swój wizerunek. "Emmanuel Macron obrał strategię zbliżenia się do ludzi, spotykając się z wyborcami w terenie. Ale nie przyniosło to wielkich efektów. Marine Le Pen pozostaje w tym lepsza, i jest uważana za kandydatkę bliższą ludziom. Z kolei ona wybrała strategię zmiękczenia. Było to szczególnie widoczne podczas debaty telewizyjnej - do tego stopnia, że wydawała się przygaszona" - skomentował ekspert.

Wybory we Francji. Ostateczne stracie między kandydatami. Ostatni sondaż