Tatry. Służby zastrzeliły niedźwiedzia. "Zapłacił za nieodpowiednie zachowanie turystów"

Słowacka Państwowa Ochrona Przyrody poinformowała w mediach społecznościowych, że zastrzelona została niedźwiedzica. Jak wskazywali, nie było innego wyjścia niż zabicie zwierzęcia. Wskazano, że przeniesienie niedźwiedzia na nic by się zdało, gdyż wróciłby on na swoje dawne terytorium lub powtórzył niebezpieczne zachowania na innym terenie.

Słowacja. Niedźwiedź został zastrzelony przez nieodpowiedzialne zachowanie turystów

"Drużyna interwencyjna dzisiaj w godzinach popołudniowych po dokładnym rozpatrzeniu sytuacji zabiła niedźwiedzia synatropowego w Parku Narodowym" - poinformowała na Facebooku Słowacka Ochrona Przyrody.

Jak czytamy w oświadczeniu, niedźwiedź poruszał się po rejonie Trangoszki i zagrażał turystom na trasie prowadzącej do chaty M.R. Štefánika. "W związku z nieodpowiedzialnym zachowaniem turystów, niedźwiedź przestał wykazywać oznaki nieśmiałości i zaczął zagrażać bezpieczeństwu zwiedzających Park Narodowy" - wyjaśniono. Niedźwiedź zbliżał się do rejonów, w których przebywali ludzie w poszukiwaniu zostawionego przez nich jedzenia. Wiele osób decydowało się również na celowe dokarmianie niedźwiedzi, by zrobić interesujące zdjęcie - informuje Słowacka Ochrona Przyrody.

"W tym przypadku niedźwiedź zapłacił za nieodpowiedzialne zachowanie turystów. Było to pierwsze w tym roku zabójstwo osobnika niedźwiedzia brunatnego przez słowacki zespół interwencyjny" - poinformowano. Służby zaznaczyły, że zastrzelenie niedźwiedzicy to ekstremalne rozwiązanie, które jest wykorzystywane jedynie, gdy wszystkie inne metody zawiodą.

Jeden z turystów zamieścił w sieci nagranie, na którym udokumentował swoje spotkanie z niedźwiedzicą. Mężczyzna próbował odstraszyć zwierzę, krzycząc i machając kijami, jednak pozostawało ono niewzruszone i dalej podążało w stronę grupy. Nagranie opublikowane zostało przez Tatromaniaka na YouTube.

Dzikie zwierzęta wybudzone ze snu zimowego coraz częściej można spotkać w rejonach górskich. Tatrzański Park Narodowy poinformował w sobotę o zamknięciu szlaków. "Niedźwiedzia rodzina poczuła wiosnę. […] Żeby zapewnić spokój tej rodzinie, jesteśmy zmuszeni wprowadzić ograniczenia w ruchu turystycznym" - czytamy w mediach społecznościowych.

Aby chronić niedźwiedzią rodzinę, ale i turystów, od soboty 23 kwietnia do odwołania zamknięte pozostają:

zielony szlak turystyczny: Kuźnice - Myślenickie Turnie - Kasprowy Wierch (w obu kierunkach),

szlak dojściowy z Goncisk do dolnej stacji kolei krzesełkowej w Dolinie Goryczkowej,

szlak narciarski: Myślenickie Turnie - Wyżnia Goryczkowa Rówień (dolna stacja kolei krzesełkowej w Dolinie Goryczkowej, w obu kierunkach).

Tatry. Trudne warunki w górach. Drugi stopień zagrożenia lawinowego

Widok rozczulający, ale pamiętajmy, że w pobliżu może znajdować się matka! Spotkania ludzi i niedźwiedzic z młodymi mogą być niebezpieczne dla obu stron!

- zaapelował Tatrzański Park Narodowy na Facebooku.

