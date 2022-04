W sobotę siły rosyjskie zaatakowały Odessę na południu Ukrainy. Pociski uderzyły w dwie bazy wojskowe i dwa budynki mieszkalne. - Usłyszeliśmy potężną eksplozję dokładnie nad nami. Z okien wypadły wszystkie szyby, a w budynku czuć było spaleniznę. Zebraliśmy najpotrzebniejsze rzeczy i wybiegliśmy z 12. piętra - relacjonował jeden z mieszkańców trafionego bloku.

Wojna w Ukrainie. Atak rakietowy na Odessę. Wśród ofiar jest trzymiesięczne dziecko

Wołodymyr Zełenski poinformował, że w ostrzale zginęło co najmniej osiem osób, wśród nich trzymiesięczne dziecko. Prezydent Ukrainy w reakcji nazwał rosyjskich żołnierzy "śmierdzącymi szumowinami".

Wojna w Ukrainie. W rosyjskim ataku na Odessę zginęła młoda matka i trzymiesięczne niemowlę

Dziennikarka BBC Ukraina, Myrosława Petsa, poinformowała, że w ataku na Odessę zginęła 28-letnia Waleria Głodan. Wspomniane trzymiesięczne niemowlę to jej córka Kira. Do wpisu na Twitterze Petsa dodała zdjęcia, które opublikował wcześniej Jurij, mąż i ojciec zmarłych. Państwowa agencja Ukrinform podała, że Waleria pochodziła z Chersonia. Ukończyła dziennikarstwo na Uniwersytecie w Odessie, pracowała w agencjach PR. W sobotnim ostrzale zginęła także jej matka.

Rosjanie zbombardowali bloki mieszkalne w Odessie. Dmytro Kubeła: Ich jedynym celem był terror

Odessa to trzecie co do wielkości miasto w Ukrainie. Do tej pory było tam stosunkowo spokojnie, a rosyjskie ostrzały zdarzały się sporadycznie. Nie jest jednak wykluczone, że w obliczu spodziewanego upadku Mariupola Rosjanie będą chcieli przejąć kolejne miasta na południu Ukrainy.

Mariupol. Nie żyją dziewczynki, które grały w teatrze. "Zemścimy się"

Szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba napisał Twitterze, że "jedynym celem rosyjskiego ataku rakietowego na Odessę jest terror". "Rosja powinna zostać uznana za państwo sponsorujące działalność terrorystyczną i traktowana adekwatnie [do tej roli - red.]. Żadnych interesów, kontraktów, projektów kulturalnych. Potrzebujemy zbudować mur pomiędzy cywilizowanym światem i barbarzyńcami, atakującymi miasta przy użyciu rakiet" - podkreślił.

Wojna w Ukrainie. W niedzielę w obwodzie donieckim zginęły dwie dziewczynki

Gubernator obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko poinformował, że w niedzielę podczas rosyjskiego ostrzału miejscowości Oczeretyńsk zginęło dwoje dzieci - dziewczynki w wieku 5 i 14 lat. Pocisk spadł na budynek, w którym przebywały. Kyryłenko wezwał mieszkańców, by szukali schronienia przed ostrzałem.

Wcześniej ukraińska prokuratura generalna podała, że od początku rosyjskiej agresji w Ukrainie zginęło 213 dzieci, a 389 zostało rannych. Nie są to pełne dane, bo brakuje szczegółowych informacji z terenów zajętych przez Rosjan oraz z tych, w których wciąż toczą się walki.

***

