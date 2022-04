Ukraina wystąpiła z prośbą do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej o sprzęt do obsługi elektrowni jądrowych. "Potrzeby są ogromne i jestem bardzo wdzięczny za znaczne wsparcie, które nasze państwa członkowskie już zasygnalizowały" - poinformował w oświadczeniu dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi. W przyszłym tygodniu dyrektor ma odwiedzić elektrownię w Czarnobylu i przekazać sprzęt do monitorowania promieniowania oraz środki ochrony osobistej.

Ukraina prosi o sprzęt dla elektrowni jądrowych. "Będziemy koordynować wdrażanie pomocy"

Władze Ukrainy przekazały listę, która obejmuje urządzenia do pomiaru promieniowania, materiały ochronne, pomoc komputerową, systemy zasilania i generatory diesla. "Będziemy koordynować wdrażanie pomocy, jaką zapewni MAEA i jej państwa członkowskie, w tym dostarczając wymagany sprzęt bezpośrednio do ukraińskich obiektów jądrowych" - napisał Grossi.

Ukraina ma 15 czynnych reaktorów w czterech elektrowniach. Siedem z nich jest podłączonych do sieci, w tym dwa w zakładzie w Zaporożu, który jest obecnie kontrolowany przez Rosję. Grossi powiedział, że MAEA nadal nie odbiera zdalnej transmisji danych z systemów monitorowania zainstalowanych w nieczynnej elektrowni w Czarnobylu - podała Agencja Reutera.

Rosyjskie siły zdobyły w Czarnobylu

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, już pierwszego dnia wojny, 24 lutego, Rosjanie weszli na teren elektrowni w Czarnobylu. Wzięli wówczas członków personelu za zakładników. Ukraina 10 marca poinformowała o utracie łączności z obiektem - dopiero 20 marca udało się przeprowadzić częściową rotację personelu dbającego o bezpieczeństwo elektrowni. Wojska rosyjskie wycofały się z elektrowni 31 marca. Mimo zajęcia terenu ukraińscy pracownicy nie przerwali pracy i w dalszym ciągu nadzorowali bezpieczne przechowywanie zużytego paliwa nuklearnego oraz szczątki reaktora, który eksplodował w 1986 roku.

