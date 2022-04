Emmanuel Macron czy Marine Le Pen? We Francji rozpoczęła się II tura wyborów prezydenckich

Lokale wyborcze będą otwarte do 18.00, a w dużych miastach do 20.00. Po ich zamknięciu mają zostać ogłoszone wstępne wyniki wyborów. W sondażach faworytem jest urzędujący prezydent. Według ostatnich z nich około 57 procent wyborców może zagłosować na obecnego szefa państwa.

II tura wyborów we Francji. Emmanuel Macron zwiększył przewagę

Emmanuel Riviere, dyrektor międzynarodowy w instytucie Kantar Public, powiedział w rozmowie z Polskim Radiem, że w ostatnich dniach kampanii Emmanuel Macron zwiększył przewagę nad Marine Le Pen z 53 do 57 procent

- Jeżeli spojrzymy na historię sondaży we Francji przeprowadzonych między dwiema turami, nigdy nie zdarzyło się, by kandydat z ponad 55-procentowym wynikiem w sondażach ostatecznie został pokonany przez rywala - stwierdził Emmanuel Riviere.

Wybory we Francji. Trwa cisza wyborcza. Le Pen o Macronie: On albo Francja

Ekspert wyjaśniał, że kluczową rolę w głosowaniu odegrają wyborcy, którzy poparli trzeciego kandydata pierwszej tury - lidera skrajnej lewicy Jean-Luca Melenchona.

- Nasze badania pokazują, że 50 procent tych wyborców zagłosuje na Macrona, a jedna czwarta na Marine Le Pen - wskazał ekspert.

I tura wyborów odbyła się 10 kwietnia. Urzędujący prezydent uzyskał 27,85 proc., jego kontrkandydatka - 23,15 proc. głosów. Frekwencja wyniosła 73,69 proc. To najniższy wynik od 20 lat.

"Referendum nad wiernością wobec wartości", "Macron albo Francja"

W piątek o północy we Francji rozpoczęła się cisza wyborcza. Podczas swojego ostatniego wiecu w miejscowości Figeac w okolicach Tuluzy Emmanuel Macron przekonywał, że niedzielne wybory są decydujące dla przyszłości Francji i Europy. - Wybory 24 kwietnia są referendum nad wiernością wobec naszych wartości, naszą historią, i tym kim jesteśmy naprawdę. My jesteśmy za. Nic nie jest przesądzone, więc bądźcie przekonujący. Niech 24 kwietnia będzie początkiem nowej wymagającej ery walk, życzliwości i ambicji dla Francji i Europy. Zrobimy to razem - apelował do swoich wyborców Emmanuel Macron.

Z kolei Marine Le Pen odwiedziła miasto Berck na północy Francji. Przez wiele godzin liderka narodowców rozmawiała z mieszkańcami, krytykując swojego rywala za "arogancję" i "dystans do zwykłych ludzi". - Każdy musi zrozumieć, że w niedzielę dokonamy fundamentalnego wyboru. Ten wybór jest w rękach Francuzów. Mówiłam to przez całą kampanię - jeżeli naród głosuje, wygrywa. Jeżeli naród ruszy do urn, zagłosuje, to dojdzie do zmiany, na którą liczy. Ten wybór jest prosty: Macron albo Francja - mówiła Marine Le Pen.