W Mariupolu zginęły dwie dziewczynki - aktorki teatralne. "Wojna zabiera to, co najlepsze"

O śmierci Jelizawiety i Sonii Petro Andriuszczenko poinformował na Telegramie. "Wojna zabiera to, co najlepsze. W Mariupolu zmarły dwie dziewczyny, dwie urocze małe aktorki Jelizawieta i Sonia. Obie zagrały w 'Lwie, czarownicy, szafie' na podstawie książki 'Opowieści z Narnii'" - czytamy we wpisie.

"Cóż za smutna symbolika, biorąc pod uwagę, że 'Kroniki Narnii' narodziły się w londyńskim metrze podczas nazistowskich bombardowań Wielkiej Brytanii" - napisał Andriuszczenko. Doradca mera złożył wyrazy współczucia krewnym i przyjaciołom dziewczynek. "Nigdy nie zapomnimy utalentowanych aniołów" - napisał i dodał: "Nie ma i nie może być wybaczenia dla okupantów. Zemścimy się".

Ukraińska Pravda, powołując się na dane rządowe, informuje, że w Mariupolu zginęło ok. 5000 osób, z czego 210 to dzieci. W sobotę usiłowano przeprowadzić ewakuację cywilów z oblężonego miasta, ale nie doszła ona do skutku. Lokalne władze oskarżają siły rosyjskie o zablokowanie ewakuacji.

Szacuje się, że oblężonym Mariupolu pozostaje około 100 tysięcy cywilów. Nie są oni w stanie wydostać się z miasta z powodu ciągłego ostrzału ze strony Rosjan. Jednocześnie siły rosyjskie i ukraińskie oskarżają się nawzajem o blokowanie korytarzy humanitarnych.

Trwa ostrzał huty Azowstal, gdzie chronią się ostatni ukraińscy żołnierze, broniący miasta. Wcześniej prezydent Władimir Putin nakazał wojsku całkowite zablokowanie Mariupola, aby uniemożliwić ucieczkę zarówno żołnierzom jak i około tysiącu cywilom, którzy chronią się w podziemiach fabryki.

Mariupol stał się jednym z symboli tej wojny. Dla Rosjan to kluczowe miasto na południu Ukrainy. Trwające dwa miesiące bombardowania sprawiły, że 90 procent budynków przestało istnieć.

