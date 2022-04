Dmitrij Miedwiediew kpi z Europy. "Nie przetrwa tygodnia bez rosyjskiego gazu"

Dmitrij Miedwiediew - były prezydent Federacji Rosyjskiej, a aktualnie wiceprzewodniczący rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa - odniósł się w piątek 22 kwietnia we wpisie na Telegramie do wytycznych Komisji Europejskiej, dotyczących płatności za rosyjski gaz. Alfred Krammer z MFW wskazywał, że Europa byłaby w stanie zupełnie zrezygnować z rosyjskiego gazu. Jednocześnie wskazał, że dłuższy okres bez rosyjskiego surowca mógłby mieć negatywny wpływ na gospodarkę - konieczne byłoby znalezienie alternatywnego źródła energii lub znaczne ograniczenie wykorzystania gazu.

Zobacz wideo Co zrobić, gdy dziecko pyta o wojnę? Kątna: Nie wolno zrzucać go z siebie i mówić, że to nie jest nasz problem