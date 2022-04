Wybory we Francji. Trwa cisza wyborcza. Macron: Referendum nad wiernością. Le Pen: On albo Francja

Zobacz wideo Co dla UE oznaczałaby wygrana Marine Le Pen w wyborach prezydenckich? Prof. Belka: To byłoby ze szkodą dla Europy

Ostatnie sondaże wskazują, że Emmanuel Macron wygra drugą turę wyborów prezydenckich we Francji, otrzymując około 57 procent głosów. Eksperci wskazują jednak, że wynik będzie zależał od mobilizacji elektoratów obu kandydatów i głosów wahających się wyborców lewicy. Istnieje obawa, że Francuzi nie ruszą do urn zbyt tłumnie.

REKLAMA

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Wybory we Francji. Ostatni wieczór kampanii pod znakiem spotkań z wyborcami

Podczas swojego ostatniego wiecu w miejscowości Figeac w okolicach Tuluzy Emmanuel Macron przekonywał, że niedzielne wybory są decydujące dla przyszłości Francji i Europy. "Wybory 24 kwietnia są referendum nad wiernością wobec naszych wartości, naszą historią, i tym, kim jesteśmy naprawdę. My jesteśmy za. Nic nie jest przesądzone, więc bądźcie przekonujący. Niech 24 kwietnia będzie początkiem nowej wymagającej ery walk, życzliwości i ambicji dla Francji i Europy. Zrobimy to razem." - apelował do swoich wyborców Emmanuel Macron.

Z kolei Marine Le Pen odwiedziła miasto Berck na północy Francji. Przez wiele godzin liderka narodowców rozmawiała z mieszkańcami, krytykując swojego rywala za "arogancję" i "dystans do zwykłych ludzi". "Każdy musi zrozumieć, że w niedzielę dokonamy fundamentalnego wyboru. Ten wybór jest w rękach Francuzów. Mówiłam to przez całą kampanię - jeżeli naród głosuje, wygrywa. Jeżeli naród ruszy do urn, zagłosuje, to dojdzie do zmiany, na którą liczy. Ten wybór jest prosty: Macron albo Francja" - mówiła Marine Le Pen.

Wybory prezydenckie we Francji już w niedzielę. Kiedy poznamy zwycięzcę?

Francuzi będą mogli głosować na przyszłego prezydenta Republiki do godziny 18:00. W dużych miastach lokale wyborcze będą czynne do 20:00. Wstępne wyniki zostaną ogłoszone o 20:00.

Liczba uprawnionych do głosowania wynosi niemal 48 milionów. W pierwszej turze frekwencja wyborcza wyniosła 73 procent, co było drugim najgorszym wynikiem w historii bezpośrednich wyborów prezydenckich we Francji. Eksperci spodziewają się, że w drugiej turze frekwencja będzie na podobnym poziomie.