Szef Rady Europejskiej rozmawiał z Putinem. "Podzielił się oceną błędnych obliczeń i strat Rosji"

Charles Michel poinformował w piątek, że odbył telefoniczną rozmowę z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Miała ona dotyczyć sytuacji w Ukrainie.

REKLAMA

Jak napisał na Twitterze, potwierdził podczas rozmowy "stanowisko Unii Europejskiej - wsparcie Ukrainy i jej suwerenności, a także potępienie agresji Rosji i potwierdzenie sankcji".

Nasza jedność, zasady i wartości są nienaruszalne

- napisał szef Rady Europejskiej.

Więcej aktualnych informacji na temat wojny w Ukrainie na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Należy rozmawiać z Putinem? Kowal: Zełenski stoi przed diabelskim dylematem

Szef Rady Europejskiej rozmawiał z Putinem. "Szczegółowo opisał koszty sankcji"

Jeden z wysokich rangą unijnych urzędników powiedział dziennikarce Polskiego Radia, Beacie Płomeckiej, że to stanowisko zostało jednoznacznie przedstawione.

- Przewodniczący Charles Michel w sposób niebudzący wątpliwości potępił wojnę rozpętaną przez Rosję na Ukrainie, szczegółowo opisał koszty sankcji nakładanych przez Unię za agresję i łamanie prawa międzynarodowego - podkreślił jeden z unijnych urzędników. Jak dodał, szef Rady Europejskiej potwierdził też pełne wsparcie Wspólnoty dla Ukrainy i jej integralności terytorialnej.

Z jego relacji wynika, że Charles Michel podzielił się z Władimirem Putinem "oceną błędnych obliczeń i strat Rosji" również po to, by - jak powiedział - "przeniknąć do bańki informacyjnej, która może istnieć wokół prezydenta Federacji Rosyjskiej".

To nie pierwsza rozmowa przedstawiciela zachodniej dyplomacji z Władimirem Putinem. Od początku wojny wielu przywódców i szefów rządów