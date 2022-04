Wielka Brytania rozważa wysłanie do Polski czołgów. "Presja na Putina będzie narastać"

Wielka Brytania rozważa wysłanie czołgów do Polski, tak by sojusznik mógł wysłać do Ukrainy swoje pojazdy pancerne - ogłosił premier Boris Johnson. Jeśli do przekazania uzbrojenia rzeczywiście dojdzie, będzie to oznaczać zmianę stanowiska, gdyż wcześniej brytyjski rząd ostrożnie podchodził do podejmowania decyzji potencjalnie mogących eskalować napięcie z Rosją.

