Ojciec dziennikarki Oleny Zhezhera-Szaposznikowej namówił ją, by wyjechała z Buczy, sam natomiast tam został, aby pilnować gospodarstwa. W Buczy została też Irina - lekarka, później uciekła do Polski. Jak się okazało, dzięki temu przeżyła, bo kilka dni później wojska rosyjskie zajęły jej dom.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Cmentarzysko samochodów w Buczy. Rosjanie spalili auta cywilów uciekających z miasta

Dziennikarka z Buczy opowiada o zbrodniach Rosjan

- Irina się ociągała, opatrywała rannych, także dzieci. I zdążyła odebrać poród młodej kobiety. W końcu wyjechała. Irinie udało się uciec, przekroczyć granicę. Dziś jest w Katowicach. Gdyby w ostatniej chwili nie wyjechała, już by nie żyła. Nim Buczę odbili Ukraińcy, dom Iriny zajęli rosyjscy żołnierze. Urządzili w nim sobie kwaterę - relacjonuje na Facebooku Olena Zhezhera-Szaposznikowa.

Ukraińscy żołnierze niemal codziennie znajdują na ulicach miast ciała zmarłych mieszkańców lub odkrywają masowe groby. Rodziny ofiar chcą godnie pochować swoich bliskich. Olena Zhezhera-Szaposznikowa publikuje w mediach społecznościowych historie ofiar, które poniosły śmierć podczas wojny w Ukrainie. Kilka dni temu opisała śmierć koleżanki, którą rosyjski żołnierz zabił strzałem w głowę na oczach 20-letniej córki. Nie pozwolono jej zabrać ciała matki. Leżała na drodze. Rodzina zabrała ją w nocy i pochowała w ogrodzie, bo na pochówek na cmentarzu rosyjscy żołnierze się nie godzą.

Olena właśnie się dowiedziała, że mąż jej koleżanki z Buczy nie żyje. - Rosjanie zabili go na oczach żony. Jej nie zabili, pewnie po to, by cierpiała. Gdy zabili męża, spalili jej dom. Ot tak, po prostu - komentuje Olena.

Kamiński po wizycie w Buczy: Trudno będzie mi podać rękę Rosjaninowi

Wojna w Ukrainie. Dziennikarka: Rosjanie strzelają prosto w dzieci

Zhezhera-Szaposznikowa wspomina też o śmierci sąsiadki, która zginęła we własnym samochodzie, bo został ostrzelany. - Wyjeżdżała z Buczy, w samochodzie były z nią trzy kobiety: 14-letnia córka, babcia i koleżanka. Rozmawiała z mężem przez telefon, on usłyszał strzały. "Jedzie na nas czołg!" - to były ostatnie słowa kobiety.

- Najstraszniejsze, gdy słucham tych historii, są te o dzieciach. Gdy kolejna z kobiet, z którymi rozmawiałam, opowiadała mi, że Rosjanie strzelali do dzieci, że one nie giną przypadkowo. I że ludzie, opuszczając domy, wieszają na samochodach białe flagi, a na karoseriach robią napisy "DZIECI" wielkimi literami. I gdy auta zatrzymują rosyjskie patrole i każą wszystkim wysiąść, rodzice wysiadają z tymi dziećmi na rękach. A wtedy żołnierze strzelają prosto w dzieci. Tych opowieści nie umiem zapomnieć - wyznaje.

W Buczy zginął kuzyn rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego