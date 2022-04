Podczas drugiej fazy "operacji specjalnej" (tak w Rosji oficjalnie określa się wojnę w Ukrainie) rosyjska armia ma dążyć do przejęcia pełnej kontroli nad Donbasem i nad południem Ukrainy, by uzyskać "następne dojście do Naddniestrza". Rosjanie chcą też utworzyć korytarz lądowy do okupywanego Krymu. Na te doniesienia zareagowały już ukraińskie władze.

