Macron: Nie wykluczam wznowienia rozmów z Putinem. Do tej pory było 17 telefonów

Emmanuel Macron stwierdził w wywiadzie dla radia France Inter, że utrzymywanie dialogu z Władimirem Putinem jest "jego obowiązkiem". "Absolutnie nie wykluczam wznowienia rozmów. Najpierw porozmawiam z prezydentem Zełenskim" - zaznaczył prezydent Francji.

Macron chce kolejnych rozmów z Putinem

Emmanuel Macron przyznał jednocześnie, że wielokrotnie zastanawiał się, czy warto kontynuować rozmowy z Władimirem Putinem. "Na początku było kilka gestów humanitarnych ze strony Putina, ale od kilku tygodni - nic" - stwierdził.

Francuski prezydent tłumaczył, że Europa musi rozmawiać z Rosją, aby nie zostawić wolnego pola w negocjacjach pokojowych takim krajom, jak Chiny i Turcja. Macron stwierdził również, że Europa powinna być bardziej zjednoczona. "Uważam, że jednym z wyzwań, jakie stoją przed nami, jest niedopuszczenie do tego, by nad Europą ponownie zapadła żelazna kurtyna. W przyszłych tygodniach będziemy musieli wziąć na siebie tę historyczną odpowiedzialność"- oświadczył prezydent Francji.

Emmanuel Macron sprzeciwił się także dostawie myśliwców i czołgów dla Ukrainy. Powiedział, że zaangażowanie militarne Europy w konflikt doprowadziłoby do trzeciej wojny światowej.

Przypomnijmy, że we Francji piątek 22 kwietnia to ostatni dzień kampanii wyborczej przed niedzielną drugą turą wyborów prezydenckich, w której zmierzą się urzędujący prezydent Emmanuel Macron i liderka partii Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen. Kandydaci mogą prowadzić kampanię do północy. Od tej godziny będzie obowiązywała cisza wyborcza.

Zachodni przywódcy apelują do Francuzów. "Kluczowy wybór dla Europy"

Ostatnie sondaże wskazują, że w niedzielnym głosowaniu Macron pokona Le Pen, zdobywając mniej więcej 57 procent głosów.

W pierwszej turze urzędujący prezydent Emmanuel Macron zdobył 27,85 proc. głosów. Jego rywalka Marine Le Pen uzyskała 23,15 proc. głosów.

