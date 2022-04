Szwecja przyspiesza publikację raportu w sprawie wejścia do NATO. Dużo zależy od Helsinek

Ustaliliśmy, że przyspieszymy publikację raportu na 13 maja - to dwa tygodnie wcześniej niż wcześniej planowaliśmy - przekazała prasie ministerka po spotkaniu z liderami szwedzkich partii politycznych.

Szwecja przyspiesza raport w sprawie wejścia do NATO

Jeśli Finlandia ostatecznie podejmie decyzję o wejściu do NATO, a wszystko na to wskazuje, to w sposób naturalny będzie miało to duży wpływ na naszą analizę - dodała Linde. Z resztą premierki Szwecji i Finlandii - Magdalena Andersson i Sanna Marin - spotkały się 13 kwietnia w Sztokholmie, aby omówić kwestię ewentualnego członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Rosyjska inwazja na Ukrainę sprawiła, że sąsiadujące ze sobą Szwecja i Finlandia zaczęły poważnie rozważać zmianę dotychczasowego stanowiska w sprawie członkostwa w NATO. Oba państwa są najbliższymi sojusznikami militarnymi i przez lata opierały się koncepcji dołączenia do Paktu Północnoatlantyckiego - zależało im jednak na neutralności.

Przeciwni dołączeniu do NATO byli zawsze szwedzcy socjaldemokraci - to największe zgrupowanie parlamentarne. Teraz postanowili przemyśleć na nowo swoje stanowisko. "Rosyjska inwazja na Ukrainę sprawiła, że pozycja bezpieczeństwa Szwecji uległa zasadniczej zmianie" - napisano w specjalnym oświadczeniu partii. Wszechstronna analiza polityki bezpieczeństwa może ugruntować większość parlamentarną dla wniosku akcesyjnego.

Tymczasem członkowie parlamentu w Helsinkach wyrazili w tym tygodniu pozytywną opinię na temat wejścia w struktury sojuszu wojskowego. Reuters wskazuje, że decyzja o dołączeniu do NATO zostanie podjęta w przeciągu kilku tygodni.

Prezydent Finlandii Sauli Niinisto rozmawiał już z państwami członkowskimi, by upewnić się, że jeśli jego kraj zdecyduje się wejść w struktury Paktu Północnoatlantyckiego, procedury wstępne przeprowadzone zostaną bezproblemowo. Linde przekazała, że Szwecja także rozpoczęła wstępne przygotowania w tym kierunku, tak by mieć dostęp do wszystkich możliwości.

Rosja ostrzega, że dołączenie Szwecji i Finlandii do NATO będzie mieć poważne konsekwencje - ostatnio groziła, że zareaguje, wysyłając broń nuklearną i pociski naddźwiękowe do Obwodu Kaliningradzkiego.