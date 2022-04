Boris Johnson: Ukraińscy żołnierze są szkoleni w Wielkiej Brytanii i w Polsce

W czwartek 21 kwietnia rozpoczęła się dwudniowa wizyta premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona w Indiach. Szef brytyjskiego rządu spotkał się ze swoim indyjskim odpowiednikiem Narendrą Modim. Jak mówił Johnson na konferencji prasowej przed odlotem, wizyta ma pogłębić strategiczne więzi handlowe, obronne i międzyludzkie pomiędzy oboma krajami. Tematem są też sankcje na Rosję, których Indie nie poparły.

Boris Johnson: Szkolimy ukraińskich żołnierzy w Polsce i w Wielkiej Brytanii

Już po wylądowaniu w stolicy Indii Dehli Boris Johnson przekazał, że ukraińscy żołnierze uczą się w Wielkiej Brytanii obsługi 120 brytyjskich pojazdów opancerzonych - donosi "The Guardian". Z kolei w Polsce żołnierze przygotowują się do obsługi rakiet przeciwlotniczych.

- Mogę powiedzieć, że obecnie szkolimy Ukraińców w Polsce w zakresie użycia obrony przeciwlotniczej i w Wielkiej Brytanii w zakresie użycia pojazdów opancerzonych - powiedział w czwartek premier Borys Johnson.

Johnson dodał, że negocjacje z prezydentem Rosji Władimirem Putinem są jak "zmaganie się z krokodylem" oraz że Ukraińcom trudno będzie negocjować pokój z tak niewiarygodnym przywódcą. Premier Wielkiej Brytanii stwierdził także, iż Władimir Putin dał jasno do zrozumienia, że chce sięgnąć po większą część terytorium Ukrainy i może przeprowadzić kolejny szturm na Kijów. - Jak możesz negocjować z krokodylem, kiedy ma w zębach twoją nogę? To jest trudność, z jaką Ukraińcy mają do czynienia - powiedział brytyjski premier.

