Biden ogłasza kolejne 800 mln dolarów dla Ukrainy. Sprzęt ma pomóc w walkach na wschodzie kraju

- Rosyjskie siły wycofały się z Kijowa, pozostawiając za sobą straszliwe dowody. Widzieliście je, donosiliście o nich - mówił w czwartek do dziennikarzy prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden.

Amerykański przywódca wspomniał przy tym o "okrucieństwach i zbrodniach wojennych", do których doszło w Ukrainie.

- [Rosjanie - red.] rozpoczynają nową kampanię, by przejąć nowe terytoria na wschodzie Ukrainy. Jesteśmy w krytycznym momencie, przygotowują się do nowej fazy wojny. Stany Zjednoczone i sojusznicy działają tak szybko, jak to możliwe, by zaopatrzyć Ukrainę w broń, wyposażenie, której potrzebują. Ich siły muszą obronić ukraiński naród - podkreślił Joe Biden.

Przypomniał, że w ubiegłym tygodniu zatwierdził wart 800 mln dolarów pakiet, obejmujący m.in. transportery opancerzone i systemy artyleryjskie.

Biden zaznaczył, że "wojna w Donbasie różni się od tych toczonych w innych miejscach". - Jest inna pod kątem topograficznym. Teren jest płaski, to nie jest obszar górzysty, wymaga innych, bardziej efektywnych rodzajów broni - mówił prezydent USA.

Jednocześnie Biden ogłosił kolejny pakiet wart 800 mln dolarów, który ma wesprzeć Ukrainę w walce na wschodzie kraju. Obejmie on ciężką broń artyleryjską, haubice, 144 tys. sztuk amunicji, drony taktyczne.

- W ciągu ostatnich dwóch miesięcy dostarczyliśmy broń i wyposażenie do Ukrainy z rekordową prędkością - zaznaczył. Biden wskazał, że do tej pory Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie m.in. 50 mln sztuk amunicji, drony, granatniki i karabiny maszynowe.

Prezydent USA podkreślił, że Stany Zjednoczone dzielą się też z Ukrainą informacjami wywiadowczymi.

- Bitwa o Kijów była historycznym zwycięstwem dla Ukraińców, była zwycięstwem wolności, (...) Musimy przyspieszyć pakiet pomocowy, by przygotować Ukrainę na rosyjską ofensywę, która będzie bardziej ograniczona pod kątem geograficznym, ale nie pod kątem brutalności - mówił Joe Biden.

Prezydent USA zaznaczył, że prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi "nigdy nie uda się opanowanie i okupacja Ukrainy". - To się nie stanie - powiedział.

Joe Biden zaznaczył także, że Stany Zjednoczone chcą przekazać 500 mln dolarów jako bezpośrednią pomoc gospodarczą dla ukraińskiego rządu. Tym samym w ciągu ostatnich dwóch miesięcy gospodarcze wsparcie USA dla Ukrainy wyniesie 1 mld dolarów.

Amerykański prezydent ogłosił także nowy program, mający uprosić procedury związane z przybywaniem ukraińskich uchodźców na teren Stanów Zjednoczonych. Poinformował też o nowych sankcjach, które obejmują zakaz wstępu powiązanych z Rosją statków do amerykańskich portów.

- Nie wiemy, jak długo ta wojna potrwa, ale podczas gdy zbliżamy się do dwóch miesięcy trwania konfliktu, jest coś, co wiemy: Putin nie zdołał zrealizować swoich wielkich ambicji na polu walki - ocenił Joe Biden.

Podczas wtorkowej wideokonferencji zorganizowanej przez amerykańskiego prezydenta Joe Bidena przywódcy Zachodu wyrazili poparcie dla Ukrainy i zapowiedzieli dalsze konsekwencje wobec Rosji.

Podczas spotkania on-line Polskę reprezentował prezydent Andrzej Duda.

Wideokonferencja, której gospodarzem był prezydent Joe Biden, trwała prawie półtorej godziny. Poza prezydentem Andrzejem Dudą wzięli w niej udział także premier Kanady Justin Trudeau, prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, premier Włoch Mario Draghi, kanclerz Niemiec Olaf Scholtz, prezydent Rumunii Klaus Iohannis premier Japonii Fumio Kishida. NATO reprezentował sekretarz generalny Paktu Jens Stoltenberg, a Unię Europejską- Ursula von der Leyen i Charles Michel.

Według komunikatu Białego Domu omawiano międzynarodowe wsparcie dla Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji, w tym zapewnianie dostaw uzbrojenia, pomocy gospodarczej i humanitarnej. Przywódcy rozmawiali też o dalszych sankcjach wobec Rosji i zobowiązali się do koordynowania działań z G7, Unią Europejską i NATO.

