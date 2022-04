Afganistan. Ofiary śmiertelne i wielu rannych w serii czterech zamachów na terenie kraju

Co najmniej 39 osób zginęło, a ponad 100 zostało rannych w czwartek w serii zamachów na terenie Afganistanu, informuje stacja BBC. Według źródeł, w ataku na szyicki meczet w Mazar-i Szarif zginęło ok. 31 osób. Do ataków doszło także w Kabulu, w mieście Kunduz oraz we wschodniej prowincji Nangarhar.

