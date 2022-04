Rosyjski dziennikarz śledczy Michaił Afanasjew trafił do aresztu. Opublikował artykuł o bojownikach OMON-u, którzy nie chcieli walczyć na wojnie w Ukrainie. Komitet Śledczy zarzuca mu rozpowszechnianie "fake newsów" o wojsku. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. To tylko jedna z wielu ofiar zaostrzonego w marcu rosyjskiego prawa medialnego.

3 screen z Telegrama organizacji Sietiewyje Swabody Otwórz galerię Na Gazeta.pl