Ołeksij Daniłow w środę (20 kwietnia) na antenie Radia NV powiedział, że Ukraina nie wyklucza przeprowadzenia ataku na most łączący Półwysep Krymski z Półwyspem Tamańskim, który oddziela Morze Azowskie od Morza Czarnego i administracyjnie znajduje się w Kraju Krasnodarskim w Rosji.

Ukraińcy wysadzą Most Krymski? "Jeśli nadarzy się okazja, na pewno to zrobimy"

Most Krymski znajduje się nad Cieśniną Kerczeńską (oddzielającą półwyspy Krymski i Tamański). Rosjanie korzystają z niego, by transportować swoje wojska i sprzęt na terytorium Krymu, a następnie na południe Ukrainy. Gdy w 2019 roku most został oddany do użytku, uruchomiono pociąg pasażerski, łączący Rosję z zaanektowanym Krymem. Ukraina wszczęła wówczas śledztwo w sprawie nielegalnego przewozu osób przez ukraińską granicę. W czwartek ukraiński sekretarz Rady Bezpieczeństwa narodowego został zapytany o możliwość wysadzenia mostu.

- Gdybyśmy mieli okazję to zrobić, już byśmy to zrobili. Jeśli nadarzy się ku temu okazja, na pewno to zrobimy - zapewnił Ołeksji Daniłow. Do jego słów odniósł się już rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Rzecznik Kremla reaguje na słowa o wysadzeniu Mostu Krymskiego: Są dobrze bronione

Jak podaje NV, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow podkreślił, że zarówno most, jak i inne obiekty strategiczne "są dobrze bronione" przez służby bezpieczeństwa Rosji. Wypowiedź Daniłowa nazwał "zapowiedzią możliwego ataku terrorystycznego". - To jest niedopuszczalne. Oczywiście jest wiele śladów czynów, które podlegają weryfikacji prawnej, a następnie karze - podkreślił Pieskow.

