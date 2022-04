Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała w połowie kwietnia prorosyjskiego polityka Wiktora Medwedczuka, deputowanego do Rady Najwyższej z partii Opozycyjna Platforma - Za Życie.

REKLAMA

Polityk przed rosyjską inwazją znajdował się w areszcie domowym, z którego uciekł jeszcze w lutym. W zeszłym roku Medwedczuka oskarżono o zdradę i wszczęto przeciwko niemu postępowanie. Polityk nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów.

Zobacz wideo Jak może wyglądać dalej wojna w Ukrainie? Pytamy eksperta

Mychajło Podoliak: Nikt nie potrzebował Medwedczuka - ani tu, ani tam

- Ludzie tacy jak Medwedczuk nie powinni być postrzegani jako mający wpływ na coś (...). W rzeczywistości jest tylko robotnikiem, który przebywał w Ukrainie za rosyjskie pieniądze polityczne - powiedział Mychajło Podoliak, doradca szefa Kancelarii Prezydenta cytowany przez Agencję Ukrinform. I dodał: - Opowiadał bajki, że ma tu wpływy: daj mu więcej pieniędzy, a on zorganizuje tu w ogóle zamach stanu, parlament będzie kontrolował i tak dalej. Ale to wszystko są bajki.

Zdaniem Mychajła Podoliaka to dlatego Rosja nie odpowiedziała na wezwanie w sprawie wymiany Wiktora Medwedczuka. - Nikt nie potrzebował Medwedczuka - ani tu, ani tam - stwierdził Podoliak. Uważa też, że Medwedczuk "bardzo wprowadził w błąd" Rosję na temat prorosyjskich nastrojów w Ukrainie.

Ukraińcy odkryli tajny rosyjski arsenał i resztki po broni chemicznej

Ukraińska służba bezpieczeństwa opublikowała nagranie z Medwedczukiem

Ukraińska służba bezpieczeństwa opublikowała nagranie, na którym schwytany niedawno prorosyjski polityk Wiktor Medwedczuk zwraca się do prezydentów Ukrainy i Rosji z prośbą o wymianę go na ukraińskich żołnierzy oraz na cywilów z Mariupola. Nie wiadomo, gdzie nagrano wideo.

Przeczytaj więcej informacji z Ukrainy na stronie głównej Gazeta.pl

Wiktor Medwedczuk, którego na Ukrainie uznaje się za polityka prorosyjskiego i który jest znany z przyjaznych relacji z Władimirem Putinem (rosyjski prezydent jest chrzestnym jego córki), został zatrzymany kilka dni temu po tym, jak uciekł z aresztu domowego i przez ponad miesiąc się ukrywał. Sąd we Lwowie postanowił umieścić go w areszcie. Zaraz potem prezydent Wołodymyr Zełenski zaproponował Rosji wymianę Medwedczuka na ukraińskich jeńców wojennych. Kreml odpowiedział, że jest on ukraińskim politykiem i nie ma związków z obecną wojną, którą Moskwa nazywa "operacją specjalną".

Wcześniej z prośbą o pomoc w tym, by jej mąż znalazł się w Rosji, zwróciła się do Zełenskiego i Putina, a także innych przywódców światowych, żona Medwedczuka, Olsana Marczenko.

Rzecznik Pentagonu odwołuje słowa o przekazaniu samolotów Ukrainie

******

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.