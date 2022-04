Rosjanie wywożą Ukraińców do Rosji. Pół miliona w dwa tygodnie. Obozy filtracyjne, Sachalin, Sybir

Stały przedstawiciel Ukrainy przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Serhij Kysłyca poinformował, że Rosjanie deportują obywateli Ukrainy z zajętych terenów na wschodzie kraju. Porównał te działania do wywózek prowadzonych przez Niemców podczas II wojny światowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Po jak duże środki na pomoc uchodźcom zgłosi się Polska? Bielan: Nie mogę publicznie podawać kwoty

Wojna w Ukrainie. Rosjanie wywożą Ukraińców do Rosji

- Co najmniej 20 tysięcy Ukraińców przetrzymywanych jest w obozach, które powstały na linii Manhusz-Jałta, a kolejnych 5-7 tysięcy w obozie we wsi Bezimiene w rejonie Doniecka - powiedział ambasador Ukrainy w ONZ Serhij Kysłyca podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Zaapelował do społeczności międzynarodowej o podjęcie zdecydowanych działań, które zapobiegną dalszym wywózkom, a deportowanym Ukraińcom pozwolą powrócić do domów.

Według władz w Kijowie, obywatele Ukrainy są deportowani do biednych regionów Federacji Rosyjskiej, między innymi na Syberię i na wyspę Sachalin. Mają oni zakaz opuszczania Rosji przez co najmniej dwa lata. Szacuje się, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni Rosjanie wywieźli w głąb swojego kraju ponad pół miliona Ukraińców, wśród nich ponad 120 tysięcy dzieci.

Doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Ołeksij Arestowycz udzielił wywiadu "Rzeczpospolitej", w którym powiedział, że wywózki Ukraińców mają nie tylko osłabić kraj, ale również rozwiązać problemy demograficzne Rosji. Arestowicz mówił, że nim pojmani obywatele przekroczą rosyjską granicę, trafiają do tzw. obozów filtracyjnych, w których są sprawdzani m.in. pod kątem powiązań z władzami i służbami Ukrainy, a także poglądów wobec Rosji.

Więcej aktualnych wiadomości dotyczących wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Rosja kontynuuje ostrzał w Doniecku. "Ataki nic nie dają" [PODSUMOWANIE]

Rosjanie kontrolują 80 proc. obwodu ługańskiego

Szef Ługańskiej Obwodowej Administracji Państwowej Serhij Hajdaj przekazał, że 80 procent terytorium regionu jest obecnie pod kontrolą rosyjskich wojsk. "Linia obrony biegnie od Rubiżnego do Popasnej. Wróg dołożył wszelkich starań, aby zająć te miejscowości, ale mu się to nie udało. Wszystkie ataki nic im nie dają" - napisał na Telegramie.

Serhij Hajdaj zaznaczył także, że jeśli "wielkanocny rozejm" dojdzie do skutku w niedzielę, to w obwodzie ługańskim zostanie on maksymalnie wykorzystany zarówno do ewakuacji, jak i dostarczenia pomocy humanitarnej.

Według informacji posiadanych przez lokalne władze, w regionie wciąż przebywa wielu cywilów - około 70 tysięcy osób.

Ukraina. 17-latek podejrzany o szpiegostwo. Dobrowolnie przeszedł na stronę Rosji

***



Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.