Wielka Brytania. Królowa Elżbieta II kończy 96 lat. Jest najdłużej panującą monarchinią na świecie

W ostatnich latach królowa Elżbieta II znacznie ograniczyła swoje oficjalne obowiązki, nie podjęła jednak decyzji o abdykacji. Uczestniczy w najważniejszych uroczystościach państwowych, w których wcześniej towarzyszył jej mąż Filip Mountbatten, książę Edynburga, który zmarł 9 kwietnia 2021 roku, w wieku 99 lat.

Królowa Elżbieta II pełni funkcję reprezentacyjną

Elżbieta II pełni przede wszystkim funkcję reprezentacyjną, podejmuje szefów państw i składa wizyty zagraniczne. Jest też zwierzchnikiem Kościoła anglikańskiego. Jej rolę w państwie określa zwrot ''The Queen reigns, but not rules'', czyli: ''Królowa panuje, ale nie rządzi''. Faktyczną władzę sprawuje parlament, jednak trzy razy podczas swojego panowania królowa mianowała premiera w czasie kryzysów konstytucyjnych - w 1957, 1963 oraz w 1974 roku. Podczas swojego panowania przyjmowała na audiencji 14 premierów. Na królowej spoczywa też między innymi obowiązek wypowiedzenia wojny. Elżbieta II tradycyjnie wygłasza mowę tronową, inaugurując w ten sposób nową sesję parlamentu. Ceremonia ta nie zmieniła się od wieków, monarcha przyjeżdża do Westminsteru karetą, w asyście Królewskiej Gwardii Konnej.

W związku z pandemią koronawirusa, 5 kwietnia 2020 roku królowa Elżbieta wygłosiła, czwarte w historii swego panowania, nadzwyczajne orędzie do narodu, w którym dziękowała medykom oraz wszystkim służącym swoją pracą i poświęceniem w tym czasie. ''Razem zmagamy się z tą chorobą i chcę was zapewnić, że jeśli zachowamy jedność i konsekwencję, pokonamy ją'' - mówiła królowa. Poprzednie orędzia Elżbiety II były związane z rozpoczęciem I wojny w Zatoce Perskiej w 1991 roku, śmiercią księżne Diany w 1997 roku i śmiercią królowej-matki w 2002 roku.

Poparcie dla Królowej Elżbiety II nie słabnie

Królowa Elżbieta II od lat cieszy się poparciem ponad 80 procent Brytyjczyków. Pozostaje ich zdaniem symbolem moralności i obyczajów. Wielu jej poddanych wyraziło życzenie, aby panowała aż do śmierci.

Oficjalną rezydencją brytyjskich monarchów oraz londyńską siedzibą Elżbiety II i jej rodziny jest Pałac Buckingham. W dni, kiedy władczyni przebywa w pałacu, powiewa nad nim sztandar królewski. Mimo że urodziny królowej przypadają 21 kwietnia, to oficjalne uroczystości tradycyjnie odbywają w czerwcu. Zwyczaj ten sięga 1748 roku, kiedy król Jerzy II, który urodził się w listopadzie, przeniósł obchody na czerwiec, w nadziei na lepszą pogodę. Od tamtego czasu jubileusze brytyjskich monarchów uświetnia parada z udziałem wojska. Z uwagi na pandemię, w 2020 i 2021 roku niewielka parada odbyła się nie w Londynie, lecz na zamku w Windsorze.

Królowa Elżbieta II została królową w wieku 25 lat

Królowa Elżbieta II jest córką Jerzego VI Windsora i Elżbiety Bowes-Lyon. Pochodzi w prostej linii od króla Egberta z dynastii saskiej, który w 829 roku zjednoczył Anglię pod swym panowaniem. Przyszła na świat 21 kwietnia 1926 roku w Londynie. Na chrzcie otrzymała imiona: Elżbieta Aleksandra Maria. Była pierwszym dzieckiem księcia i księżnej Yorku, a także - trzecią w kolejności sukcesorką tronu. Sytuacja zmieniła się w 1936 roku, kiedy zmarł król Jerzy V, a tron objął jego najstarszy syn Edward VIII, który panował zaledwie 326 dni. Zrzekł się tronu dla Amerykanki Wallis Simpson, którą poślubił. Wtedy królem został ojciec Elżbiety - Jerzy VI, a ona - przyszłą następczynią tronu.

Księżniczka Elżbieta spędziła dzieciństwo w Londynie i w wiejskich rezydencjach dziadków. Uczyła się w domu pod kierunkiem Henry'ego Martena, późniejszego zastępcy rektora Eton College. Studiowała historię konstytucyjną, prawo, sztukę i muzykę. Pobierała także lekcje jazdy konnej. W czasie II wojny światowej została przeszkolona na kierowcę i mechanika, była oficerem w Pomocniczej Służbie Terytorialnej, awansując do stopnia kapitana. 20 listopada 1947 roku poślubiła Filipa, księcia Grecji i Danii, który zrzekł się tytułów grecko-duńskich i przeszedł z wyznania prawosławnego na anglikanizm. Przyjął nazwisko matki Battenberg w zanglicyzowanej formie Mountbatten, w dniu ślubu zaś otrzymał tytuł księcia Edynburga.

6 lutego 1952 roku Elżbieta wstąpiła na tron Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Objęła panowanie po śmierci ojca króla Jerzego VI. Miała wówczas 25 lat. Uroczystość koronacji odbyła się później, 2 czerwca 1953 roku w Opactwie Westminsterskim i po raz pierwszy w historii transmitowała ją telewizja. Obejmując tron, Elżbieta II była matką dwojga dzieci: księcia Walii - Karola i księżniczki Anny. Potem urodziła jeszcze dwóch synów: Andrzeja i Edwarda. Instytucja monarchii, którą uosabia Elżbieta II, cieszy się na Wyspach stabilną popularnością. Od lat za wprowadzeniem republiki opowiada się około 20 procent badanych. W czasie 70 lat panowania królowa przetrwała falę krytyki, echa skandali związanych z brytyjską rodziną królewską oraz zarzucane jej chłodne relacje z uwielbianą na Wyspach księżną Dianą.

Królowa Elżbieta II słynie z otwartości

Jest władczynią kojarzoną z imperium i tradycją, a równocześnie - osobą otwartą i mającą dystans wobec siebie samej. W 2012 roku wystąpiła w wideoklipie na otwarcie olimpiady w Londynie, w towarzystwie Jamesa Bonda granego przez Daniela Craiga. Elżbieta II jest babcią ośmiorga wnucząt, w tym Williama i Harry'ego, synów następcy tronu - księcia Karola, a także prababcią dwanaściorga prawnucząt, między innymi George'a, Charlotte i Louisa - dzieci Williama i księżnej Kate oraz Archiego i Lilibet Diany - dzieci Harry'ego i Meghan Markle.