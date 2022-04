Na pięć dni przed drugą turą wyborów prezydenckich Marine Le Pen i Emmanuel Macron zmierzyli się w telewizyjnej debacie. Jako pierwsza głos zabrała kandydatka skrajnej prawicy, która tym razem zrezygnowała z agresywnej retoryki charakterystycznej dla wielu poprzednich wystąpień.

REKLAMA

Le Pen zapowiedziała, że będzie prezydentką "odnowy demokratycznej, wolności, suwerenności i bezpieczeństwa". Przekonywała, że po objęciu prezydentury jest gotowa obniżyć podatki.

Więcej najnowszych informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Marine Le Pen ma kłopoty? Doniesienia o defraudację funduszy UE

Marine Le Pen wytknęła Macronowi obniżenie zasiłków mieszkaniowych. - Na ulicy podchodzą do mnie Francuzi, którzy mówią mi o kosztach życia, o swoich trudnościach z wiązaniem końca z końcem - stwierdziła.

Macron w odpowiedzi zaznaczył, że stara się podejmować "właściwe decyzje" i chce nadal to robić. Krytycznie odniósł się do propozycji Le Pen, aby obniżyć podatek VAT na paliwa i energię. - Staram się wydawać pieniądze publiczne, aby pomagać gospodarstwom domowym. Chcę kontynuować tę strategię - przekonywał.

Wojna w Ukrainie tematem prezydenckiej debaty

Macron podkreślał, że kluczowe jest dziś niedopuszczenie do eskalacji konfliktu w Ukrainie. - Musimy trzymać się blisko z naszymi sojusznikami, ale też rozmawiać z wieloma innymi państwami - mówił.

- Europa musi inwestować w obronność, dlatego przez ostatnie lata wiele w obronność inwestowaliśmy - dodał.

- Zgadzam się z sankcjami nałożonymi na rosyjskich oligarchów. Nie zgadzam się za to ws. sankcji dotyczących blokady importu gazy i ropy rosyjskiej. Uważam, że to nie jest metoda. To nie jest coś, co będzie szkodliwe dla Rosji. Będzie to szkodliwe dla narodu francuskiego - mówiła Le Pen.

Polityczka przypomniała także, że w Polsce są obecnie 3 miliony uchodźców z Ukrainy. Wspomniała o tym mówiąc o francuskiej pomocy dla Ukrainy.

Kandydatka skrajnej prawicy przekonywała także, że kluczowe jest niedopuszczenie do sytuacji, w której Rosja i Chiny stworzyłyby superpotęgę gospodarczą, co stanowiłoby zagrożenie dla Francji i całej Europy.

Na te słowa zdecydowanie zareagował obecny prezydent Francji. - To, co pani mówi, jest odwrotnością tego, co mówiła pani wcześniej. To pani jako jedna z pierwszych przyjęła wyniki aneksji Krymu - punktował kandydatkę Macron.

Macron do Le Pen: Jest pani w objęciach Kremla

Polityk zarzucił Le Pen, że jest w "objęciach Kremla", bo nie zareagowała, gdy Rosja ingerowała w wybory prezydenckie we Francji w 2017 roku.

Zobacz wideo Po jak duże środki na pomoc uchodźcom zgłosi się Polska? Bielan: Nie mogę publicznie podawać kwoty

Marine Le Pen wypomniała z kolei Macronowi spotkania i rozmowy z Władimirem Putinem i poparcie dla idei "od Lizbony do Władywostoku".

Następnie dyskusja skupiła się wokół pożyczki dla francuskiej partii Le Pen udzielonej przez rosyjski bank.

- Wzięłam pożyczkę za granicą, wszyscy to wiedzą. To dlatego, że żaden francuski bank nie chciał udzielać mi pożyczki - broniła się kandydatka na prezydentkę.

Macron podawał w wątpliwość, że po wzięciu pożyczki od Rosjan Le Pen pozostała "niezależną osobą".

Le Pen: Chcę pozostać w UE, ale chcę ją radykalnie zmienić

Le Pen zapytana, czy chce opuścić Unię Europejską, odpowiedziała, że chce pozostać w UE, ale chce radykalnie ją zmienić.

Rosja rozpoczęła testy "Szatana II". Putin: Takiej broni nie ma nikt inny

- Pani chce wyjść ze strefy euro, a ja wierzę w Europę, wierzę w przyszłość francusko-niemiecką. To pozwala nam na postęp. Suwerenność jest ważna. Dzięki Europie będziemy bardziej niezależni jeśli chodzi o technologie, obronność, rolnictwo - mówił Macron.

Prezydent Francji stwierdził, że większość programu wyborczego Le Pen się zmieniła w stosunku do tego, co było pięć lat temu. - To bardzo dobra nowina - uznał.

W dalszej części rozmowy Le Pen zarzuciła Macronowi, że doprowadził Francję do sytuacji, w której ma 600 miliardów dodatkowego długu, a także rosnące bezrobocie. - Wbrew temu, co pani mówi, obniżyliśmy bezrobocie. Niech pani przestanie, liczby nie kłamią - mówił Macron.

Wybory we Francji już w niedzielę

Ostatnią debatę kandydatów na prezydenta w 2017 roku, w której po raz pierwszy zmierzyli się Emmanuel Macron i Marine Le Pen, śledziło ponad 16 milionów Francuzów. Debata została uznana przez komentatorów za najgorszą w historii Republiki, głównie z powodu agresywnej retoryki Marine Le Pen.

Ostatnie sondaże wskazują jednak, że Le Pen traci poparcie i że drugą turę wyborów prezydenckich prawdopodobnie wygra Emmanuel Macron. Na urzędującego prezydenta chce głosować ponad 55 procent wyborców. Wybory odbędą się w niedzielę.